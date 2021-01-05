Вчені з Гонконгу вперше продемонстрували велике рівномірне пружне деформування мікрофабрикатних алмазних масивів за допомогою наномеханічного підходу.

Дослідницька група працювала під керівництвом Міського університету Гонконгу (CityU). Результати опубліковані в науковому журналі Science під назвою "Досягнення великої однорідної пружності при розтягуванні в мікрофабрикатному алмазі", пише phys.org.

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Алмаз в електроніці

Алмаз є найміцнішим мінералом у природі. Крім того, він вважається високоефективним фотонним матеріалом з надвисокою теплопровідністю, винятковою рухливістю носія електричного заряду, високою міцністю на пробій і надширокою смугою пропускання. Смуговий проріз є ключовою властивістю напівпровідника, а широкий діапазон дозволяє працювати потужним або високочастотним пристроям. Вищезгадані властивості роблять алмаз незамінним в електроніці.

Натягування мікрофабрикатів алмазів відкриває можливості застосування в мікроелектроніці нового покоління / Фото Міський університет Гонконгу

Експерименти з розтягування вперше демонструють надзвичайно велику рівномірну пружність алмаза. Результати дослідження відкривають можливості для розробки електронних пристроїв за допомогою пружних деформацій алмазних конструкцій,

– відзначив доцент кафедри машинобудування (MNE) CityU Лу Ян.

Ілюстрація деформації алмаза при розтягуванні / Фото Міський університет Гонконгу

Вчені мають намір застосовувати розробку в фотоніці, мікроелектроніці та квантових технологіях. Згодом відкриття допоможе розробляти функціональні алмазні пристрої.