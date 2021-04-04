Британская компания Gocycle – первый и ведущий производитель электрических велосипедов на мировом рынке. Сегодня она представила свое четвертое поколение велосипедов, которые являются более легкими и мощными, чем предыдущие модели.

Новая линейка Gocycles состоит из трех моделей: G4, G4i и G4i +.

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Что известно о Gocycle

Все модели имеют 20-дюймовые колеса, гидравлические дисковые тормоза, герметичный цепной привод с 3-ступенчатой ​​трансмиссией задней ступицы, полимерный задний амортизатор, что обеспечивает 1-дюймовый ход и передний двигатель, питающийся от съемной батареи на 500 Ватт.

Ранее они также имели 100-процентную раму из алюминиевого сплава 6061 T6. Однако в велосипедах G4 средняя часть рамы и односторонняя вилка теперь изготовлены из углеродного волокна. Как сообщается, это приводит к уменьшению веса на 998 граммов, а также обеспечивает более плавную езду благодаря свойствам гашения вибрации углерода.

Электрические велосипеды представлены в 6 цветах: белый, черный блеск, матовый черный, красный, серый или синий.

Другие характеристики

Среди других важных улучшений разработчики отмечают:

шины, наполненные силикагелем, на основе MotoGP, которые обеспечивают лучшее сцепление и управляемость;

USB-порт для зарядки телефонов во время езды;

подключение смартфона к Bluetooth с низким энергопотреблением.

Отличием G4i от базовой модели G4 является электронное переключение передач, светодиодный дисплей передач и скорости, полностью проложенные внутри кабели, съемные педали, встроенные дневные ходовые огни и радиус действия аккумулятора до 80 миль. Специалисты отмечают, что обе модели весят 16,8 килограмма.

Отличием G4i + от G4i является добавление колес из углеродного волокна (в отличие от магния) – это снижает его общий вес до 16,3 килограмма.

Цена

Сейчас Gocycle G4, G4i и G4i + доступны по цене 3 999 долларов, 4 999 долларов и 5 999 долларов соответственно.