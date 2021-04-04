Британська компанія Gocycle – перший та провідний виробник електричних велосипедів на світовому ринку. Сьогодні вона представила своє четверте покоління велосипедів, які є легшими та потужнішими за попередні моделі.

Нова лінійка Gocycles складається з трьох моделей: G4, G4i та G4i +.

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Що відомо про Gocycle

Усі моделі мають 20-дюймові колеса, гідравлічні дискові гальма, герметичний ланцюговий привід із 3-ступінчастою трансмісією задньої маточини, полімерний задній амортизатор, що забезпечує 1-дюймовий хід і передній двигун, що живиться від знімної батареї на 500 Ватт.

Раніше вони також мали 100-відсоткову раму з алюмінієвого сплаву 6061 T6. Однак у велосипедах G4 середня частина рами та одностороння вилка тепер виготовлені з вуглецевого волокна. Як повідомляється, це призводить до зменшення ваги на 998 грамів, а також забезпечує більш плавну їзду завдяки властивостям гасіння вібрації вуглецю.

Електричні велосипеди представлені у 6 кольорах: білий, чорний блиск, матовий чорний, червоний, сірий або синій.

Інші характеристики

Серед інших важливих покращень розробники зазначають:

шини, наповнені силікагелем, на основі MotoGP, які забезпечують краще зчеплення та керованість;

USB-порт для зарядки телефонів під час їзди;

підключення смартфона до Bluetooth з низьким енергоспоживанням.

Відмінністю G4i від базової моделі G4 є електронне перемикання передач, світлодіодний дисплей передач і швидкості, повністю прокладені внутрішньо кабелі, знімні педалі, вбудовані денні ходові вогні та радіус дії акумулятора до 80 миль. Фахівці зауважують, що обидві моделі важать 16,8 кілограма.

Відмінністю G4i + від G4i є додавання коліс із вуглецевого волокна (на відміну від магнію – це знижує його загальну вагу до 16,3 кілограма.

Ціна

Наразі Gocycle G4, G4i та G4i + доступні за ціною 3 999 доларів, 4 999 доларів та 5 999 доларів відповідно.