Gocycle представив нову лінійку складних велосипедів G4
Британська компанія Gocycle – перший та провідний виробник електричних велосипедів на світовому ринку. Сьогодні вона представила своє четверте покоління велосипедів, які є легшими та потужнішими за попередні моделі.
Джерело:New Atlas
Нова лінійка Gocycles складається з трьох моделей: G4, G4i та G4i +.
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Що відомо про Gocycle
Усі моделі мають 20-дюймові колеса, гідравлічні дискові гальма, герметичний ланцюговий привід із 3-ступінчастою трансмісією задньої маточини, полімерний задній амортизатор, що забезпечує 1-дюймовий хід і передній двигун, що живиться від знімної батареї на 500 Ватт.
Раніше вони також мали 100-відсоткову раму з алюмінієвого сплаву 6061 T6. Однак у велосипедах G4 середня частина рами та одностороння вилка тепер виготовлені з вуглецевого волокна. Як повідомляється, це призводить до зменшення ваги на 998 грамів, а також забезпечує більш плавну їзду завдяки властивостям гасіння вібрації вуглецю.
Електричні велосипеди представлені у 6 кольорах: білий, чорний блиск, матовий чорний, червоний, сірий або синій.
Інші характеристики
Серед інших важливих покращень розробники зазначають:
- шини, наповнені силікагелем, на основі MotoGP, які забезпечують краще зчеплення та керованість;
- USB-порт для зарядки телефонів під час їзди;
- підключення смартфона до Bluetooth з низьким енергоспоживанням.
Відмінністю G4i від базової моделі G4 є електронне перемикання передач, світлодіодний дисплей передач і швидкості, повністю прокладені внутрішньо кабелі, знімні педалі, вбудовані денні ходові вогні та радіус дії акумулятора до 80 миль. Фахівці зауважують, що обидві моделі важать 16,8 кілограма.
Ціна
Наразі Gocycle G4, G4i та G4i + доступні за ціною 3 999 доларів, 4 999 доларів та 5 999 доларів відповідно.
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