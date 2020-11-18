Серія одноденних вебінарів "Як покращити енергоефективність підприємств?" розпочалася 12 листопада. Навчання проводиться у співпраці з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у межах впровадження проєкту "Консультування підприємств щодо енергоефективності".

Проєкт виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини. Навчають слухачів фахівці YASNO Efficiency, розповідають Інновації 24.

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GIZ та YASNO навчають підприємства енергоефективності / Фото YASNO

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – німецьке агентство, що працює у 120 країнах та надає послуги міжнародного співробітництва задля сталого розвитку, займається освітньою діяльністю та сприяє більш сталому майбутньому. GIZ понад 50 років працює в напрямках ефективного державного врядування, енергоефективності та захисту довкілля, сталого економічного розвитку, забезпечення миру та безпеки.

GIZ та Мінекономіки прагнуть підвищити рівень знань щодо енергоефективності та потенціалу енергозбереження у промисловості країни. Саме тому було заплановано три одноденні вебінари для представників промислових підприємств, під час яких слухачі зможуть:

ознайомитись з основами енергоаудиту та енергоменеджменту;

навчитись визначати потенціал енергозбереження та заходи для економії енергетичних ресурсів;

виконати практичні завдання.

Навчають енергоефективним заходам досвідчені фахівці енергосервісної компанії YАSNO Efficiency (ТОВ "ЯСНО Енергоефективність"), що успішно реалізували понад 86 енергосервісних проєктів у промисловості та бюджетній сфері з економією від 30 до 90 відсотків електричної, теплової енергії та газу. Кому це корисно?

Вебінари розраховані на вищий та середній керівний склад підприємств, а також зацікавлених слухачів, які прагнуть впровадити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів на власних підприємствах.

Важливо! Промисловість є основним джерелом викидів парникових газів в Україні. Цей сектор дуже енергомісткий, адже питоме споживання енергії та викиди СО2 у цій галузі у 4 рази перевищують середні показники країн ЄС. Однак потенціал енергозаощадження, особливо для малих та середніх підприємств, подекуди може досягати 30-50 відсотків.

Підвищення енергоефективності – це не лише економічно доцільний спосіб зниження викидів парникових газів та споживання енергії; воно активно сприяє підвищенню конкурентоспроможності українських компаній. Ми впевнені, що впроваджені заходи та освітні проєкти сприятимуть змінам у цьому напрямку,

– переконаний Рікардо Кюльхайм, директор проєкту "Консультування підприємств щодо енергоефективності".

Головна мета – продемонструвати, як енергоефективні заходи дозволяють досягти значної економії питомих витрат енергоресурсів. Додатковим ефектом є підвищення промислової безпеки, комфорт для співробітників, поліпшення екологічних показників, зокрема, скорочення викидів СО2.

Роботи, виконані YASNO Efficiency, дозволяють клієнтам економити понад 176 мільйонів кіловат годин і 1,1 мільйона метрів кубічних природного газу на суму 376 мільйонів гривень на рік, що еквівалентно скороченню викидів СО2 на 160 тисяч тонн щорічно. Ми раді можливості ділитися своїми знаннями та досвідом,

– розповів директор YASNO Efficiency Сергій Чулков.

Аби прослухати вебінар "Як покращити енергоефективність підприємств?", що заплановано на 19 або 23 листопада 2020 року, обов’язково реєструйтеся за посиланням: https://bit.ly/3eIlldr.

Постачальник електроенергії, газу, енергоефективних продуктів і рішень YASNO / Фото YASNO

Довідка

YASNO – постачальник електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та електромобільності для 3,5 мільйонам клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій та Черкаській областях. YASNO Efficiency – енергосервісна компанія, що фінансує та виконує "під ключ" енергоефективні проєкти, надає послуги з енергоаудиту, навчає персонал клієнтів та консультує з питань енергоменеджменту.