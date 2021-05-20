FLXDrive – первый в мире 100% аккумуляторный локомотив. Его испытали как часть гибридной системы с обычными дизельными силовыми агрегатами в долине Сан-Хоакин, штат Калифорния. Локомотив преодолел более 21 400 километров.

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Характеристики локомотива

18 000 литий-ионных аккумуляторных элементов, питающих четыре оси;

интеллектуальное управление потоком энергии для оптимизации эффективности;

2,4-мегаватт-часовую систему можно перезаряжать в депо так же как электромобиль;

рекуперативная тормозная система, что позволяет подзарядиться во время движения.

По данным Wabtec, 11% среднее сокращение расхода топлива на весь поезд эквивалентно 6 200 галлонов сэкономленного дизельного топлива, или около 69 тонн CO2.

Электрический локомотив FLXdrive является определяющим моментом для грузовых железных дорог и ускорит переход отрасли к локомотивам с низким и нулевым выбросом,

– говорит главный технический директор Wabtec Эрик Гебхардт.

Компания Wabtec стремится развивать эти перспективные результаты, увеличивая мощность до более 6 МВт-ч, что может уменьшить потребление топлива и выбросы углерода на целых 30 процентов. Кроме того, локомотив FLXdrive второго поколения планируют коммерциализировать с целью внедрения на грузовые маршруты в ближайшие годы.