FLXDrive – первый в мире 100% аккумуляторный локомотив. Его испытали как часть гибридной системы с обычными дизельными силовыми агрегатами в долине Сан-Хоакин, штат Калифорния. Локомотив преодолел более 21 400 километров.
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Характеристики локомотива
- 18 000 литий-ионных аккумуляторных элементов, питающих четыре оси;
- интеллектуальное управление потоком энергии для оптимизации эффективности;
- 2,4-мегаватт-часовую систему можно перезаряжать в депо так же как электромобиль;
- рекуперативная тормозная система, что позволяет подзарядиться во время движения.
По данным Wabtec, 11% среднее сокращение расхода топлива на весь поезд эквивалентно 6 200 галлонов сэкономленного дизельного топлива, или около 69 тонн CO2.
Электрический локомотив FLXdrive является определяющим моментом для грузовых железных дорог и ускорит переход отрасли к локомотивам с низким и нулевым выбросом,
– говорит главный технический директор Wabtec Эрик Гебхардт.