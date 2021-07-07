Германия разработает авиалайнер с водородным двигателем на 40 человек
Источник:New Atlas
Немецкие компании H2Fly и Deutsche Aircraft разработают авиалайнер на водородных топливных элементах, который сможет перевозить 40 человек. Демонстрационный образец должны испытать в 2025 году.
Авиационные гиганты подписали меморандум о сотрудничестве с целью внедрения силовых агрегатов с нулевым уровнем выбросов в коммерческие региональные самолеты. Самолет разработают на базе Dornier 328.
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Детали
Одной из ключевых целей этого партнерства является работа с европейским авиационным управлением EASA над определением конкретных технических и сертификационных требований, которые позволят самолету использоваться для коммерческих полетов.
Характеристики водородного самолета:
- пассажировместимость – 40 человек;
- максимальная мощность – 3 мегаватта;
- максимальную дальность полета – 1 850 километров;
- крейсерская скорость – 520 километров в час.
Отметим, сегодня компания H2Fly отвечает за эксплуатацию и сертификацию HY4 – первого четырехместного самолета с водородным двигателем.
Самолет HY4 / Фото компанииH2Fly