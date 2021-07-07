Авіаційні гіганти підписали меморандум про співпрацю з метою впровадження силових агрегатів з нульовим рівнем викидів в комерційні регіональні літаки. Літак розроблять на базі Dornier 328.

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Деталі

Однією з ключових цілей цього партнерства є робота з європейським авіаційним управлінням EASA над визначенням конкретних технічних і сертифікаційних вимог, які дозволять літаку використовуватися для комерційних польотів.

Характеристики водневого літака:

пасажиромісткість – 40 осіб;

максимальна потужність – 3 мегавата;

максимальну дальність польоту – 1 850 кілометрів;

крейсерська швидкість – 520 кілометрів за годин.