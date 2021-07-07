Авиационные гиганты подписали меморандум о сотрудничестве с целью внедрения силовых агрегатов с нулевым уровнем выбросов в коммерческие региональные самолеты. Самолет разработают на базе Dornier 328.

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Детали

Одной из ключевых целей этого партнерства является работа с европейским авиационным управлением EASA над определением конкретных технических и сертификационных требований, которые позволят самолету использоваться для коммерческих полетов.

Характеристики водородного самолета:

пассажировместимость – 40 человек;

максимальная мощность – 3 мегаватта;

максимальную дальность полета – 1 850 километров;

крейсерская скорость – 520 километров в час.

Самолет будет дополнительно оснащен водородной энергосистемой мощностью 1,5 мегаватт. Это сделает его самым мощным водородным самолетом за всю историю.

Отметим, сегодня компания H2Fly отвечает за эксплуатацию и сертификацию HY4 – первого четырехместного самолета с водородным двигателем.