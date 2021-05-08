Sonnet155 – это полупрозрачная сумка, в состав которой входят органические компоненты. Ее изготавливают из кожуры фруктов, что остались от производства соков, и коротких целлюлозных волокон с местной текстильной фабрики.

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О разработке

Ключевым ингредиентом Sonnet155 является пектин – гелеобразователь, который извлекается из клеточных стенок отходов плодов и действует как естественное связующее вещество. Его смешивают с целлюлозными волокнами длиной менее 5 миллиметров. Субстанцию ​​заливают теплой водой и оставляют затвердеть в форме в течение пяти дней. Затем сумки сшивают между собой, подобно настоящей коже.

Процент целлюлозы, а также длина и плотность волокон определяют структуру и уровень прозрачности и эластичности материала. Натуральные пигменты предлагают различные цвета от светлого до темного, от полупрозрачного до непрозрачного, от тусклого до мерцающего. Структура формы делает материал матовым или глянцевым. Sonnet155 представлена ​​в различных размерах – от небольших кошельков до больших сумочек.

Мы разработали сумку как совершенствование обычного бумажного пакета, но, конечно, мы надеемся, что она сильно понравится людям и будет носиться, использоваться и любиться до тех пор, пока она не начнет растворяться,

– сказала Хехемейер-Кюртен.

После того как сумка станет непригодной для использования, ее можно утилизировать, растворив в теплой воде. Сейчас разработчики ищут партнеров, чтобы запустить коммерческое производство Sonnet155.