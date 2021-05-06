Проект виртуальной реальности Renew Labs – результат сотрудничества компании Converse и агентства Virtue. Так, каждый желающий может "прогуляться" необычным островом и приобрести кроссовки.

Не пропустите В США создали интерактивную карту космического мусора

О проблеме

Большое тихоокеанское мусорное пятно – явление, известное еще с конца 80-х годов. Особенность течения в океане состоит в том, что оно относит весь мусор в одно место. Сейчас площадь этого объекта приравнивается к площади всей Франции. В общем там насчитывают до 80 000 тонн пластика.

Экологическая инициатива: что нужно знать

проект приурочен к Всемирному дню Земли (22 апреля);

модели будут поступать в продажу до Всемирного дня океанов (8 июня);

система оплаты – Choose Your Own Donation: кеды можно приобрести за пожертвования;

разработчики также представили модель Renew Crater – она ​​изготовлена ​​из переработанных материалов;

цель инициативы – как можно скорее "закрыть" магазин (лозунг команды – Closing soon), очистив остров от 1 000 000 единиц мусора;

все средства от продажи будут направлены в фонд очистки океана от пластика Take 3.

Интересно! Все модели, которые вы найдете в магазине Renew Labs Store, разработаны молодыми креативными представителями Converse All Stars (более 40 участников) со всего мира. Они использовали различные инновационные идеи, призванные минимизировать воздействие на окружающую среду. Например, Эмма Френч (Австралия) использовала чернило, созданное в результате загрязнения воздуха выхлопными газами и красители, изготовленные из остатков цветов бархатцев, которые обычно попадают на свалку.

Проект онлайн-магазина Converse на острове из мусора в Тихом океане: смотрите видео