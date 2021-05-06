Проект виртуальной реальности Renew Labs – результат сотрудничества компании Converse и агентства Virtue. Так, каждый желающий может "прогуляться" необычным островом и приобрести кроссовки.

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О проблеме

Большое тихоокеанское мусорное пятно – явление, известное еще с конца 80-х годов. Особенность течения в океане состоит в том, что оно относит весь мусор в одно место. Сейчас площадь этого объекта приравнивается к площади всей Франции. В общем там насчитывают до 80 000 тонн пластика.

Экологическая инициатива: что нужно знать

  • проект приурочен к Всемирному дню Земли (22 апреля);
  • модели будут поступать в продажу до Всемирного дня океанов (8 июня);
  • система оплаты – Choose Your Own Donation: кеды можно приобрести за пожертвования;
  • разработчики также представили модель Renew Crater – она ​​изготовлена ​​из переработанных материалов;
  • цель инициативы – как можно скорее "закрыть" магазин (лозунг команды – Closing soon), очистив остров от 1 000 000 единиц мусора;
  • все средства от продажи будут направлены в фонд очистки океана от пластика Take 3.

Проект онлайн-магазина Converse на острове из мусора в Тихом океане: смотрите видео