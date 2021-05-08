Sonnet155 – це напівпрозора сумка, до складу якої входять органічні компоненти. Її виготовляють зі шкірки фруктів, що залишилися від виробництва соків, і коротких целюлозних волокон з місцевої текстильної фабрики.

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Про розробку

Ключовим інгредієнтом Sonnet155 є пектин – гелеутворювач, який витягується із клітинних стінок відходів плодів і діє як природна сполучна речовина. Його змішують з целюлозними волокнами довжиною менш ніж 5 міліметрів. Субстанцію заливають теплою водою і залишають затвердіти у формі протягом п'яти днів. Потім сумки зшивають між собою, подібно до справжньої шкіри

Відсоток целюлози, а також довжина і щільність волокон визначають структуру та рівень прозорості та еластичності матеріалу. Натуральні пігменти пропонують різноманітні кольори від світлого до темного, від напівпрозорого до непрозорого, від тьмяного до мерехтливого. Структура форми робить матеріал матовим або глянцевим. Sonnet155 представлена в різних розмірах – від невеликих гаманців до більших сумочок.

Ми розробили сумку як вдосконалення звичайного паперового пакета, але, звичайно, ми сподіваємось, що вона сильно сподобається людям і буде носитися, використовуватися і любитися до тих пір, поки вона не почне розчинятися,

– сказала Хехемейер-Кюртен.

Після того, як сумка стане непридатною для використання, її можна утилізувати, розчинивши в теплій воді. Нині розробники шукають партнерів, аби запустити комерційне виробництво Sonnet155.