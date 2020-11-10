За несколько лет до того, как стать генеральным директором Nike, Джон Донахью ушел в длительный отпуск, чтобы отдохнуть от заседаний правления и конференционных звонков. Тридцать лет подряд он работал в консалтинговой компании Bain, а затем – в eBay. Донахью занимал должность генерального директора в обоих коопорациях. Однако, взяв паузу, он хотел понять, что делать с остатком своей жизни.

Каким был путь Донахью к собственному просветлению?

Во время годового "тура мудрости" он встретился с 50 людьми (многим из них около 65 лет), которые поделились своими идеями о том, как оставаться энергичным человеком вопреки неизбежному течению времени, пишет Fortune.

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В подкасте "Leadership Next" от Fortune Донахью отметил, что это был один из самых "омолаживающих" лет в его жизни.

2 урока, которые получил Джон Донахью

Отношение – это все

Когда мы стареем, волосы седеют или выпадает, болят колени или спина – вы как чувствуете признаки физического старения. Я все это чувствую. Да, мы все это чувствуем. Но наш мозг необязательно стареет.

Донахью процитировал одного из своих наставников, бизнес-консультанта Джима Коллинза: "Ваши 50-е и 60-е и, если Бог даст, 70-е годы, должны быть самыми креативными и самыми продуктивными годами в вашей жизни. Поскольку у вас есть мудрость вашего опыта. И у вас есть свобода применить эту мудрость там, где хотите: вы можете делать это вне работы и не из эго.

Общайтесь с молодыми

Другим ключевым выводом Донахью было то, что следует поддерживать отношения с молодыми людьми, чтобы набраться их жизненной силы. Многие делают это с помощью коучинга, или занимаясь волонтерством. Вы будете удивлены, но они чувствуют себя значительно лучше.

Каждый раз, когда я тусуюсь в гольф-клубе с ребятами моего возраста, все, что мы делаем, это сетуем, насколько плоха наша подача и хвастаемся, какое именно красное вино мы пили накануне вечером. Это делает меня старым. Мне нравится быть среди молодых людей, – сказал Донахью.

Наконец, СЕО Nike советует найти в своей жизни вещи, за которые вы несете ответственность, и это имеет последствия. К тому же это не должно быть одним большим делом, но найдите на самом деле значимые вещи в своей жизни.