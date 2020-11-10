Перед тим, як стати генеральним директором Nike, Джон Донах'ю пішов у тривалу відпустку, аби відпочити від засідань правління та конференційних дзвінків. Тридцять років поспіль він працював у консалтинговій компанії Bain, а потім – в eBay. Донах'ю обіймав посаду генерального директора в обох коопораціях. Однак, взявши паузу, він хотів зрозуміти, що робити з рештою свого життя.

Яким був шлях Донах'ю до особистого просвітлення?

Під час річного "туру мудрості", він зустрівся з 50 людьми (багатьом з них близько 65 років), які поділилися своїми ідеями щодо того, як залишатися енергійною людиною всупереч неминучому плину часу, пише Fortune.

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У подкасті "Leadership Next" від Fortune Донах'ю відзначив, що це був один з найбільш "омолоджуючих" років його життя.

2 уроки, які отримав Джон Донах'ю

Ставлення – це все

Коли ми старіємо, волосся сивіє або випадає, болять коліна або спина – ви наче відчуваєте ознаки фізичного старіння. Я все це відчуваю. Так, ми всі це відчуваємо. Але наш мозок не обов’язково старіє.

Донах'ю процитував одного зі своїх наставників, бізнес-консультанта Джима Коллінза: "Ваші 50-ті, 60-ті та, якщо Бог дасть, 70-ті роки повинні бути найкреативнішими та найпродуктивнішими роками у вашому житті. Оскільки ви маєте мудрість вашого досвіду. І у вас є свобода застосувати цю мудрість там, де хочете: ви можете робити це поза роботою та не з его.

Спілкуйтеся з молодими

Іншим ключовим висновком Донах'ю було те, що варто підтримувати стосунки з молодими людьми, аби набратися їхньої життєвої сили. Дехто робить це за допомогою коучінгу, або займаючись волонтерством. Ви будете здивовані, але вони почуваються значно краще.

Кожного разу, коли я тусуюся в гольф-клубі з хлопцями мого віку, все, що ми робимо, це нарікаємо, наскільки погана наша подача і хвалимось, яке саме червоне вино ми пили напередодні ввечері. Це робить мене старим. Мені подобається бути серед молодих людей, – сказав Донах'ю.

Насамкінець, СЕО Nike радить знайти у своєму житті речі, за які ви несете відповідальність, і це має наслідки. До того ж це не повинно бути однією великою справою, але знайдіть насправді значущі речі у своєму житті.