Хьюго Мопети и Вивиан Фишер изучают дизайн в Нанте. В этом городе они установили специальные доски, чтобы прохожие могли наклеить использованную жвачку, а не просто ее выбросить.

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Еженедельно разработчики собирали эти жвачки, измельчали ​​и смешивали со специальным веществом и натуральными красителями. Полученную массу переплавляли.

Почему это так важно

Большинство современных жвачек состоят из синтетического каучука – полиизобутилена. Именно его используют и для создания автомобильных шин.

Справка. Согласно исследованиям, только 10% жевательной резинки утилизируют правильно. Для остальных правительствам нужно выделять дополнительные средства.

Чтобы вещество не пропадала зря, студенты решили фактически дать ему вторую жизнь. Они отметили, что благодаря только 1 доске удалось собрать около 60 жвачек.



Студенты собирают жвачки, чтобы создать колеса для скейтбордов / Фото Deezen

О сотрудничестве с известными брендами

"Итак, можно собирать по несколько тысяч штук ежемесячно. Однако мы не получили разрешения от города для массовой установки, поэтому не смогли этого проверить", – пояснили французы.

Во время испытаний нам требовалось от 10 до 30 жевательных резинок на колесо, в зависимости от размера резинки и твердости, которой хотим достичь,

– добавил Мопети.

В своем инстаграме студент написал, что к их идеи уже проявили интерес Vans (бренд, который создает аксессуары для скейтбординга) и Mentos (производит жевательную резинку).

"Чрезвычайно важно для брендов участвовать в таких инициативах. Ведь транснациональные компании являются крупнейшими производителями промышленных отходов", – подчеркнул Мопети.