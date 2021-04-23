Хьюго Мопети и Вивиан Фишер изучают дизайн в Нанте. В этом городе они установили специальные доски, чтобы прохожие могли наклеить использованную жвачку, а не просто ее выбросить.
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Еженедельно разработчики собирали эти жвачки, измельчали и смешивали со специальным веществом и натуральными красителями. Полученную массу переплавляли.
Почему это так важно
Большинство современных жвачек состоят из синтетического каучука – полиизобутилена. Именно его используют и для создания автомобильных шин.
Чтобы вещество не пропадала зря, студенты решили фактически дать ему вторую жизнь. Они отметили, что благодаря только 1 доске удалось собрать около 60 жвачек.
Студенты собирают жвачки, чтобы создать колеса для скейтбордов / Фото Deezen
О сотрудничестве с известными брендами
"Итак, можно собирать по несколько тысяч штук ежемесячно. Однако мы не получили разрешения от города для массовой установки, поэтому не смогли этого проверить", – пояснили французы.
Во время испытаний нам требовалось от 10 до 30 жевательных резинок на колесо, в зависимости от размера резинки и твердости, которой хотим достичь,
– добавил Мопети.
В своем инстаграме студент написал, что к их идеи уже проявили интерес Vans (бренд, который создает аксессуары для скейтбординга) и Mentos (производит жевательную резинку).
"Чрезвычайно важно для брендов участвовать в таких инициативах. Ведь транснациональные компании являются крупнейшими производителями промышленных отходов", – подчеркнул Мопети.