В марте 2021 года компания Active Group провела социологическое исследование "Всеукраинский омнибус". По результатам опроса, более 60 процентов граждан считают проблемы окружающей среды актуальными для Украины. В свою очередь, около 20 процентов респондентов сказали, что пытаются снизить использование пластика и сортируют мусор.

Исследование проводилось по методу CATI (телефонные интервью по четко структурированной анкете с помощью интеллектуальных систем). Опрос охватил всю территорию Украины, за исключением оккупированных регионов. Эксперты привлекли 1200 респондентов.

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Результаты

28,1 процента опрошенных считают экологические проблемы очень актуальными;

32,4 процента убеждены, что эти проблемы актуальны, но есть и более насущные вопросы;

15,9 процента респондентов считают вопросы, касающиеся экологии, почти не актуальными;

11 процентов отметили, что проблемы сохранения окружающей среды не актуальны;

13,6 процента опрошенных не определились с ответом.

Как украинцы заботятся об окружающей среде

Отмечают, что 24,8 процента украинцев экономят воду и другие ресурсы, 23,4 процента помогают животным и растениям, 20,1 процента пытаются использовать меньше пластика, а 19,1 процента – сортируют мусор.

Кроме того, для того, чтобы заботиться об окружающей среде, 16,1 процента респондентов уменьшают использование автомобиля, 12 процентов участвуют в экологических инициативах, 5,5 процента отказались от использования фосфатов. Более того, 3,3 процента приобщаются к финансовой поддержке экологических инициатив.

Впрочем, 17,2 процента опрошенных не считают нужным что-то делать для сохранения окружающей среды. Наконец, 17,3 процента украинцев не определились с ответом.

По мнению украинцев, ответственными за решение проблем окружающей среды являются:

местные власти (48,2 процента) каждый гражданин (42,1 процента) центральная власть (36,7 процента) общественные организации (24,2 процента) международные организации (11,8 процента) крупные бизнес-структуры (10,3 процента) локальный бизнес (9,7 процента).

Не определились с ответом 4,1 процента респондентов.

Полную презентацию с результатами исследования можно посмотреть по ссылке.