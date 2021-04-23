Хьюго Мопеті й Вівіан Фішер вивчають дизайн у Нанті. У цьому місті вони встановили спеціальні дошки, аби перехожі могли наклеїти використану гумку, а не просто її викинути.

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Щотижня розробники збирали ці жуйки, подрібнювали й змішували зі спеціальною речовиною й натуральними барвниками. Отриману масу переплавляли.

Чому це важливо

Більшість сучасних жуйок складаються з синтетичного каучуку – поліізобутилену. Саме його використовують й для створення автомобільних шин.

Довідка. Згідно з дослідженнями, лише 10% жувальної гумки утилізують правильно. Для решти урядам потрібно виділяти додаткові кошти.

Аби речовина не пропадала даремно, студенти вирішили фактично дати їй друге життя. Вони наголосили, що завдяки лише 1 дошці вдалося зібрати близько 60 жуйок.



Студенти збирають жуйки, щоб створити колеса для скейтбордів / Фото Deezen

Про співпрацю з відомими брендами

"Отже, можна збирати по кілька тисяч штук щомісяця. Проте ми не отримали дозволу від міста для масового встановлення, тож не змогли цього перевірити", – пояснили французи.

Під час випробувань нам було потрібно від 10 до 30 жувальних гумок на колесо, залежно від розміру гумки та твердості, якої хочемо досягти,

– пояснив Мопеті.

У своєму інстаграмі студент написав, що до їхньої ідеї вже проявили інтерес Vans (бренд, який створює аксесуари для скейтбордингу) та Mentos (виробляє жувальну гумку).

"Надзвичайно важливо для брендів брати участь у таких ініціативах. Адже транснаціональні компанії є найбільшими виробниками промислових відходів", – наголосив Мопеті.