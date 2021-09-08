Франция испытывает первый в мире водородный поезд: видео

Недавно во Франции состоялись испытания первого в мире водородного поезда. Coradia iLint – разработка французской компании Alstom.

Специалисты уверяют, что водородные решения в транспорте имеют ключевое значение для всего мира. Прежде всего, широкое применение экологически чистых технологий позволит сократить выбросы углерода в атмосферу.

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Как работает

водород хранится на крыше поезда;

поезд использует топливные элементы для превращения водорода в электричество;

во время поездки выделяется только вода и пар.

Пока Франция заказала 14 поездов Coradia iLint. Ожидается, что их введут в эксплуатацию до 2025 года. В долгосрочной перспективе авторы инициативы планируют заменить 1 200 дизельных локомотивов, курсирующих по железным дорогам страны.

Первый в мире водородный поезд Coradia iLint: смотрите видео