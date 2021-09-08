Франция испытывает первый в мире водородный поезд: видео
8 сентября 2021 , 15:18Читати новину українською
Источник:Alstrom
Недавно во Франции состоялись испытания первого в мире водородного поезда. Coradia iLint – разработка французской компании Alstom.
Специалисты уверяют, что водородные решения в транспорте имеют ключевое значение для всего мира. Прежде всего, широкое применение экологически чистых технологий позволит сократить выбросы углерода в атмосферу.
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Как работает
- водород хранится на крыше поезда;
- поезд использует топливные элементы для превращения водорода в электричество;
- во время поездки выделяется только вода и пар.
Первый в мире водородный поезд Coradia iLint: смотрите видео