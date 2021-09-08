Специалисты уверяют, что водородные решения в транспорте имеют ключевое значение для всего мира. Прежде всего, широкое применение экологически чистых технологий позволит сократить выбросы углерода в атмосферу.

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Как работает

  • водород хранится на крыше поезда;
  • поезд использует топливные элементы для превращения водорода в электричество;
  • во время поездки выделяется только вода и пар.

Первый в мире водородный поезд Coradia iLint: смотрите видео