Фахівці запевняють, що водневі рішення у транспорті мають ключове значення для усього світу. Перш за все, широке застосування екологічно чистих технологій дозволить скоротити викиди вуглецю в атмосферу.

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Як працює

водень зберігається на даху потяга;

поїзд використовує паливні елементи для перетворення водню в електрику;

під час поїздки виділяється лише вода й пар.

Наразі Франція замовила 14 поїздів Coradia iLint. Очікується, що їх введуть в експлуатацію до 2025 року. У довгостроковій перспективі автори ініціативи планують замінити 1200 дизельних локомотивів, що курсують залізницями країни.

Перший у світі водневий потяг Coradia iLint: дивіться відео