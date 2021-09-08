Фахівці запевняють, що водневі рішення у транспорті мають ключове значення для усього світу. Перш за все, широке застосування екологічно чистих технологій дозволить скоротити викиди вуглецю в атмосферу.

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Як працює

  • водень зберігається на даху потяга;
  • поїзд використовує паливні елементи для перетворення водню в електрику;
  • під час поїздки виділяється лише вода й пар.

Перший у світі водневий потяг Coradia iLint: дивіться відео