SCAF – это боевая авиационная система будущего. О достижениях важных договоренностей между государствами сообщила Флоранс Парли, министр вооруженных сил Франции.

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Работу над программой еще в 2017 году запустили французы и немцы. Впоследствии к проекту присоединились испанцы. Стоимость проекту может достичь 200 миллионов евро.

Над проектом работают, в частности, одна из крупнейших авиастроительных компаний в Европе Airbus и французская авиакосмическая компания Dassault Aviation.

Франция, Германия и Испания строят один из важнейших инструментов своего и европейского суверенитета в XXI веке,

– отметила Парли.

По ее словам, демонстрационный образец истребителя намерены разработать еще до 2027 года. А уже к 2040 году его, вероятно, смогут взять на вооружение.

В 2020 году, когда контракт подписывали Германия и Франция министр Парли назвала их сотрудничество в сфере обороны историческим событием для Европы.

Кроме этого, французская чиновница тогда заметила, что программа SCAF олицетворяет и показывает решимость стран, а также их амбиции ради европейской обороны.

Что известно о программе SCAF: смотрите видео Terra Bellum​