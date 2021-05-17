SCAF – це бойова авіаційна система майбутнього. Про досягнення важливих домовленостей між державами повідомила Флоранс Парлі, міністерка збройних сил Франції.

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Роботу над програмою ще у 2017 році запустили французи та німці. Згодом до проєкту приєдналися іспанці. Вартість проєкту може сягнути 200 мільйонів євро.

Над проєктом працюють, зокрема, одна з найбільших авіабудівних компаній у Європі Airbus та французька авіакосмічна компанія Dassault Aviation.

Франція, Німеччина та Іспанія будують один із найважливіших інструментів свого та європейського суверенітету у XXI столітті,

– наголосила Парлі.

За її словами, демонстраційний зразок винищувача мають намір розробити ще до 2027 року. А вже до 2040 року його, ймовірно, зможуть взяти на озброєння.

У 2020 році, коли контракт підписували Німеччина та Франція міністерка Парлі назвала їхнє співробітництво у сфері оборони історичною подією для Європи.

Крім цього, французька чиновниця тоді зауважила, що програма SCAF уособлює та показує рішучість країн, а також їхні амбіції заради європейської оборони.

Що відомо про програму SCAF: дивіться відео Terra Bellum