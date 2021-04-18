Французскую атомную подлодку, которая была разрушена во время пожара, разрезали пополам. Часть судна, выведенную из эксплуатации, объединили с половиной, подлежащей восстановлению.

Подводная лодка Perle, длина которой составляет 73 метра, а водоизмещение – 2600 тонн, была повреждена в результате 14-часового пожара на судостроительном заводе в Тулоне на юге Франции. Так, передняя часть лодки осталась непригодной для функционирования. Однако задняя часть не пострадала.

Вам понравится Полностью готова атомная электростанция в Австрии, которую никогда не включали

Ремонт

Сообщается, что одна из сестринских лодок Perle – Saphir, которая была выведена из эксплуатации в 2019 году, ждала демонтажа на верфи в северо-западном порту Шербурга. Передняя часть Saphir была структурно надежной, и французские чиновники решили, что ее можно совместить с тылом Perle, чтобы сделать одну исправную мощную подводную лодку. Поврежденное судно Perle перевезли из Тулона в Шербур.

Заднюю половину Perle и переднюю часть Saphir поставили на "ходунки" на судостроительном заводе, чтобы тщательно выровнять их, а затем сварить вместе. По словам пресс-секретаря Naval Group Клары Надараджане, работа по присоединению будет завершена в ближайшие месяцы. Полученная подводная лодка, которая все еще будет называться Perle, станет примерно на 1,4 метра длиннее, чем любая из предшественниц. На судне станет больше места для экипажа – будет вмещать 70 подводников.

Работы внедряются с помощью трехмерной цифровой модели. Задача предусматривает:

100 000 часов инженерных исследований;

250 000 часов производственных работ;

300 человек.

Франк Феррер, директор программ подразделения служб военно-морской группы, заявил, что новый Perle будет перемещен обратно в Тулон в конце 2021, для дальнейшей технической работы и модернизации боевых систем перед тем, как войти во французский флот в начале 2023 года.

Осуществление такого типа проектов при таких обстоятельствах, то есть ремонтные работы, предусматривающие соединение переднего и заднего концов двух родственных кораблей, конечно, является первым в современной истории Naval Group,

– сказал Феррер.

Справка

DCNS (Naval Group) – французская оборонная компания, занимающаяся строительством военных кораблей. DCNS является крупнейшим в Европе объединением военного кораблестроения и одним из ведущих в мире экспортеров военно-морской техники.