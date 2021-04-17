Цвентендорфская АЭС – единственная атомная станция Австрии. Ядерный реактор загружен топливом и готов к запуску, однако он никогда не выходил в сеть.

Атомная электростанция расположена на берегу реки Дунай, примерно в 30 километрах от Вены. Ее строительство завершили в 1978 году. Но потом страна решила, что больше не доверяет атомной энергетике, и проект закрыли.

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О Цвентендорфской АЭС

В конце 1960-х годов правительство страны утвердило строительство трех атомных станций, Цвентендорфская АЭС была одной из них.

Цвентендорфская АЭС была одной из них. Ожидалось, что ее мощность обеспечит примерно десятую часть потребностей Австрии в электроэнергии.

Строительство началось в 1972 году и за 6 лет на него потратили примерно миллиард долларов.

Электростанция в Цвентендорфе была спроектирована как реактор с кипящей водой с единым контуром охлаждения, которое обеспечивала река Дунай.

Однако, реактор страдал от многих недостатков конструкции безопасности, в частности, отсутствует внешнее аварийное резервное питание, которое делало АЭС уязвимой к наводнению.



Цвентендорфская АЭС / Фото slate

Проблемы с первого дня строительства

Строительство Цвентендорфской АЭС началось с проблем. Едва минуло две недели после пробития грунта, как в регионе произошло мощное землетрясение, которое повредило фундамент электростанции. Поэтому его пришлось разрушить и залить заново.



Диспетчерская Цвентендорфской АЭС / Фото slate

Затем, во время наводнения Дуная, вода просочилась в резервуар АЭС. Это свидетельствовало о наличии дыр, из-за которых могло произойти загрязнение окружающей среды.



Под ядром Цвентендорфской АЭС / Фото slate

Кроме того, не планировалось производить захоронение ядерных отходов. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы похоронить их глубоко под Альпами, но в выбранном месте жители сел решительно протестовали. Австрийцы пытались продать отходы Венгрии, Египту и Китаю для повторного использования, но все отказались.



Возле реактора Цвентендорфской АЭС / Фото slate

Станцию закрыли

С усилением критики ядерной энергетики правительство было вынуждено провести референдум, чтобы решить, запускать ли станцию в Цвентендорфе.

5 ноября 1978 года 50,5% избирателей проголосовали против АЭС. Разница между двумя лагерями людей была небольшой, но ее хватило, чтобы решить судьбу электростанции.

Разница между двумя лагерями людей была небольшой, но ее хватило, чтобы решить судьбу электростанции. В течение следующих семи лет электростанцию поддерживали в рабочем состоянии на тот случай, если мнение людей изменится. Однако после ядерной катастрофы в Чернобыле в 1986 году, любые надежды на дальнейшую эксплуатацию завода полностью исчезли.

на тот случай, если мнение людей изменится. Однако после ядерной катастрофы в Чернобыле в 1986 году, любые надежды на дальнейшую эксплуатацию завода полностью исчезли. Вскоре, после инцидента в Украине, правительство начало частично демонтировать электростанцию. Некоторые детали продали немецким атомным фирмам, но в общем объект все еще находится в первозданном состоянии.

правительство начало частично демонтировать электростанцию. Некоторые детали продали немецким атомным фирмам, но в общем объект все еще находится в первозданном состоянии. Нынешний владелец использует комплекс как учебный центр по охране. Время от времени он сдает его в аренду организаторам событий и продюсерам фильмов для проведения съемок.



Экскурсия на Цвентендорфскую АЭС / Фото slate