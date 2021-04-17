Полностью готовая атомная электростанция в Австрии, которую никогда не включали
Цвентендорфская АЭС – единственная атомная станция Австрии. Ядерный реактор загружен топливом и готов к запуску, однако он никогда не выходил в сеть.
Источник:Аmusing Рlanet
Атомная электростанция расположена на берегу реки Дунай, примерно в 30 километрах от Вены. Ее строительство завершили в 1978 году. Но потом страна решила, что больше не доверяет атомной энергетике, и проект закрыли.
Читайте также Япония спустит тонны радиоактивной воды из "Фукусимы" в море
О Цвентендорфской АЭС
- В конце 1960-х годов правительство страны утвердило строительство трех атомных станций, Цвентендорфская АЭС была одной из них.
- Ожидалось, что ее мощность обеспечит примерно десятую часть потребностей Австрии в электроэнергии.
- Строительство началось в 1972 году и за 6 лет на него потратили примерно миллиард долларов.
- Электростанция в Цвентендорфе была спроектирована как реактор с кипящей водой с единым контуром охлаждения, которое обеспечивала река Дунай.
- Однако, реактор страдал от многих недостатков конструкции безопасности, в частности, отсутствует внешнее аварийное резервное питание, которое делало АЭС уязвимой к наводнению.
Цвентендорфская АЭС / Фото slate
Проблемы с первого дня строительства
Строительство Цвентендорфской АЭС началось с проблем. Едва минуло две недели после пробития грунта, как в регионе произошло мощное землетрясение, которое повредило фундамент электростанции. Поэтому его пришлось разрушить и залить заново.
Диспетчерская Цвентендорфской АЭС / Фото slate
Затем, во время наводнения Дуная, вода просочилась в резервуар АЭС. Это свидетельствовало о наличии дыр, из-за которых могло произойти загрязнение окружающей среды.
Под ядром Цвентендорфской АЭС / Фото slate
Кроме того, не планировалось производить захоронение ядерных отходов. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы похоронить их глубоко под Альпами, но в выбранном месте жители сел решительно протестовали. Австрийцы пытались продать отходы Венгрии, Египту и Китаю для повторного использования, но все отказались.
Возле реактора Цвентендорфской АЭС / Фото slate
Станцию закрыли
- С усилением критики ядерной энергетики правительство было вынуждено провести референдум, чтобы решить, запускать ли станцию в Цвентендорфе.
- 5 ноября 1978 года 50,5% избирателей проголосовали против АЭС. Разница между двумя лагерями людей была небольшой, но ее хватило, чтобы решить судьбу электростанции.
- В течение следующих семи лет электростанцию поддерживали в рабочем состоянии на тот случай, если мнение людей изменится. Однако после ядерной катастрофы в Чернобыле в 1986 году, любые надежды на дальнейшую эксплуатацию завода полностью исчезли.
- Вскоре, после инцидента в Украине, правительство начало частично демонтировать электростанцию. Некоторые детали продали немецким атомным фирмам, но в общем объект все еще находится в первозданном состоянии.
- Нынешний владелец использует комплекс как учебный центр по охране. Время от времени он сдает его в аренду организаторам событий и продюсерам фильмов для проведения съемок.
Поделиться новостью