Французький атомний підводний човен, який було зруйновано під час пожежі, розрізали навпіл. Частину судна, виведену з експлуатації, об'єднали з половиною, що підлягає відновленню.

Підводний човен Perle, довжина якого становить 73 метри, а водотоннажність – 2600 тонн, було пошкоджено внаслідок 14-годинної пожежі на суднобудівному заводі в Тулоні на півдні Франції. Так, передня частина човна залишилася непридатною для функціонування. Однак задня частина не постраждала.

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Ремонт

Повідомляється, що один із сестринських човнів Perle – Saphir, який був виведений з експлуатації у 2019 році, чекав демонтажу на верфі в північно-західному порту Шербурга. Передня частина Saphir була структурно надійною, і французькі чиновники вирішили, що її можна поєднати з тилом Perle, щоб зробити один справний потужний підводний човен. Пошкоджене судно Perle перевезли з Тулона в Шербур.

Задню половину Perle і передню частину Saphir поставили на "ходунки" на суднобудівному заводі, щоб ретельно вирівняти їх, а потім зварити разом.

За словами прессекретаря Naval Group Клари Надараджане, робота по приєднанню буде завершена в найближчі місяці. Отриманий підводний човен, який все ще називатимуть Perle, буде приблизно на 1,4 метра довший, ніж будь-який з попередників. На судні стане більше місця для екіпажу – вміщуватиме 70 підводників.

Роботи впроваджуються за допомогою тривимірної цифрової моделі. Завдання передбачає:

100 000 годин інженерних досліджень;

250 000 годин виробничих робіт;

300 людей.

Франк Феррер, директор програм підрозділу служб військово-морської групи, заявив, що новий Perle буде переміщений назад у Тулон наприкінці 2021 року, для подальшої технічної роботи та модернізації бойових систем перед тим, як увійти до французького флоту на початку 2023 року.

Здійснення такого типу проєктів за таких обставин, тобто ремонтні роботи, що передбачають з'єднання переднього і заднього кінців двох споріднених кораблів, звичайно, є першим у сучасній історії Naval Group,

– сказав Феррер.

Довідка

DCNS (Naval Group) – французька оборонна компанія, що займається будівництвом військових кораблів. DCNS є найбільшим в Європі об'єднанням військового кораблебудування та одним з провідних у світі експортерів військово-морської техніки.