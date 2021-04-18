У Франції атомний підводний човен розрізали навпіл, щоб відновити
Французький атомний підводний човен, який було зруйновано під час пожежі, розрізали навпіл. Частину судна, виведену з експлуатації, об'єднали з половиною, що підлягає відновленню.
Джерело:CNN
Підводний човен Perle, довжина якого становить 73 метри, а водотоннажність – 2600 тонн, було пошкоджено внаслідок 14-годинної пожежі на суднобудівному заводі в Тулоні на півдні Франції. Так, передня частина човна залишилася непридатною для функціонування. Однак задня частина не постраждала.
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Ремонт
Повідомляється, що один із сестринських човнів Perle – Saphir, який був виведений з експлуатації у 2019 році, чекав демонтажу на верфі в північно-західному порту Шербурга. Передня частина Saphir була структурно надійною, і французькі чиновники вирішили, що її можна поєднати з тилом Perle, щоб зробити один справний потужний підводний човен. Пошкоджене судно Perle перевезли з Тулона в Шербур.
Задню половину Perle і передню частину Saphir поставили на "ходунки" на суднобудівному заводі, щоб ретельно вирівняти їх, а потім зварити разом.
За словами прессекретаря Naval Group Клари Надараджане, робота по приєднанню буде завершена в найближчі місяці. Отриманий підводний човен, який все ще називатимуть Perle, буде приблизно на 1,4 метра довший, ніж будь-який з попередників. На судні стане більше місця для екіпажу – вміщуватиме 70 підводників.
Роботи впроваджуються за допомогою тривимірної цифрової моделі. Завдання передбачає:
- 100 000 годин інженерних досліджень;
- 250 000 годин виробничих робіт;
- 300 людей.
Здійснення такого типу проєктів за таких обставин, тобто ремонтні роботи, що передбачають з'єднання переднього і заднього кінців двох споріднених кораблів, звичайно, є першим у сучасній історії Naval Group,
– сказав Феррер.
Довідка
DCNS (Naval Group) – французька оборонна компанія, що займається будівництвом військових кораблів. DCNS є найбільшим в Європі об'єднанням військового кораблебудування та одним з провідних у світі експортерів військово-морської техніки.
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