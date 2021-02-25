Тайваньская компания, которая занимается производством электроники, работает над соглашением с калифорнийским автопроизводителем Fisker о разработке электромобиля.

Компании объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, однако не раскрыли никаких финансовых условий потенциальной сделки.

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Что известно о компаниях

Faxconn отмечается опытом в производстве электродвигателей, модулей управления и аккумуляторных батарей. Компания занимается сборкой Apple iPhone, Mac и iPod; производством фирменных материнских плат для корпорации Intel; выполняет различные заказы для американских производителей компьютеров Dell и Hewlett-Packard; корпорации Microsoft; производит компоненты для Xiaomi, Google, Huawei, Toshiba; сотовые телефоны для Motorola, Nokia и Amazon Kindle и другое.

В начале 2020 года компания Foxconn заявила, что рассматривает возможность производства электромобилей на базе Fiat Chrysler Automobiles. Однако последняя позже объединилась с французским PSA для создания Stellantis. В январе Foxconn объявила о соглашении с Geely, китайской материнской компанией Volvo и Lotus, по разработке и производству автомобилей для других автопроизводителей.

Fisker Inc. вышла на рынок в прошлом году в результате слияния SPAC и Spartan Energy Acquisition. Компания основана Хенриком Фискером, который ранее занимался разработкой дизайна для Aston Martin и BMW. Fisker уже имеет соглашение с компанией, занимающейся производством автомобилей по контракту – Magna. Ожидается, что Magna начнет строительство электрического внедорожника Fisker Ocean до конца 2022 года. Электрокар "Ocean" основан на инжиниринге, разработанном компанией Magna, однако модифицированном компанией Fisker.

В отличие от того, когда Исаак Ньютон осознал силу гравитации, вдохновение для этого проекта пришло из некоторых нетрадиционных источников. Дизайн эскиза намекает на направление, в котором мы движемся. Однако, учитывая уровень инноваций, запланированный для этого автомобиля, я намерен сохранить окончательный дизайн сюрпризом до последнего,

– отмечает Фискер.

Электрический внедорожник будет иметь большие колеса и кузов, и будет похож на спортивный автомобиль. Эскиз близок к купеобразным внедорожникам автопроизводителей класса люкс, в частности BMW и Mercedes-Benz.

Fisker и Foxconn обнародовали эскиз электромобиля / Фото Fisker и Foxconn

Производство автомобилей Fisker Ocean начнется в конце 2023 года. Разработчики отмечают, что этот процесс займет всего 24 месяца – от исследований и разработок до производства, что сократит половину традиционного времени, необходимого для вывода нового автомобиля на рынок. Ожидается, что компания будет выпускать более 250 000 автомобилей в год.

Сейчас в компании Fisker имеется 12 000 предоплаченных заказов внедорожника Fisker Ocean. После начала производства стартовая цена внедорожника составит 37 500 долларов.