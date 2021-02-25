Тайванська компанія, яка займається виробництвом електроніки, працює над угодою з каліфорнійським автовиробником Fisker про розробку електромобіля.

Компанії оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння, проте не розкрили жодних фінансових умов потенційної угоди.

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Що відомо про компанії

Faxconn відзначається досвідом у виробництві електродвигунів, модулів управління та акумуляторних батарей. Компанія займається збіркою Apple iPhone, Mac та iPod; виробництвом фірмових материнських плат для корпорації Intel; виконує різні замовлення для американських виробників комп'ютерів Dell і Hewlett-Packard; корпорації Microsoft; виготовляє компоненти для Xiaomi, Google, Huawei, Toshiba; стільникові телефони для Motorola, Nokia та Amazon Kindle тощо.

На початку 2020 року компанія Foxconn заявила, що розглядає можливість виробництва електромобілів на базі Fiat Chrysler Automobiles. Проте остання пізніше об'єдналася з французьким PSA для створення Stellantis. У січні Foxconn оголосила про угоду з Geely, китайською материнською компанією Volvo і Lotus, щодо розробки та виробництва автомобілів для інших автовиробників.

Fisker Inc. вийшла на ринок минулого року в результаті злиття SPAC і Spartan Energy Acquisition. Компанія заснована Хенриком Фіскером, який раніше займався розробкою дизайну для Aston Martin та BMW. Fisker вже має угоду з компанією, що займається виробництвом автомобілів за контрактом – Magna. Очікується, що Magna почне будівництво електричного позашляховика Fisker Ocean до кінця 2022 року. Електрокар "Ocean" заснований на інжинірингу, розробленому компанією Magna, однак модифікованому компанією Fisker.

На відміну від того, коли Ісаак Ньютон усвідомив силу гравітації, натхнення для цього проєкту прийшло з деяких нетрадиційних джерел. Дизайн ескізу натякає на напрямок, в якому ми рухаємося. Однак, з огляду на рівень інновацій, запланований для цього автомобіля, я маю намір зберегти остаточний дизайн сюрпризом до останнього,

– відзначає Фіскер.

Електричний позашляховик матиме великі колеса та кузов, тож буде подібним до спортивного автомобіля. Ескіз близький до купеподібних позашляховиків автовиробників класу люкс, зокрема BMW і Mercedes-Benz.

Fisker та Foxconn оприлюднили ескіз електромобіля / Фото Fisker та Foxconn

Виробництво автівок Fisker Ocean розпочнуть наприкінці 2023 року. Розробники зауважують, що цей процес займе всього 24 місяці – від досліджень і розробок до виробництва, що скоротить половину традиційного часу, необхідного для виведення нового автомобіля на ринок. Очікується, що компанія випускатиме понад 250 000 автомобілів в рік.

Наразі у компанії Fisker є 12 000 передплачених замовлень позашляховика Fisker Ocean. Після початку виробництва стартова ціна позашляховика становитиме 37 500 доларів.