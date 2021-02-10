Самые авторитетные компании мира: рейтинг Fortune
Американский деловой журнал Fortune представил ежегодный рейтинг компаний по уровню их корпоративной репутации. Так, первое место заняла легендарная Apple. В свою очередь компания Facebook в десятку лидеров не вошла.
Источник:Fortune
Заметим, мегакорпорация Appe возглавляет рейтинг уже 14 лет подряд. По мнению экспертов, медиакомпания Facebook потеряла позиции из-за репутационных скандалов, что связаны с персональными данными пользователей и политикой конфиденциальности.
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Консалтинговая компания Korn Ferry провела опрос руководителей, директоров и аналитиков со всего мира. Участникам предложили оценить 670 самых высокодоходных компаний из 30 стран. В опросе, на основе которого специалисты составили рейтинг, приняли участие более 3 800 респондентов. Так, благодаря исследованию удалось сформировать топ-10 компаний, которые больше других вызывают восхищение и уважение.
Критерии оценки:
- инвестиционная ценность;
- управление;
- качество продуктов;
- социальная ответственность;
- способность привлекать новые таланты.
- Apple
- Amazon
- Microsoft
- Walt Disney
- Starbucks
- Berkshire Hathaway
- Alphabet
- JPMorgan Chase
- Netflix
- Costco Wholesale
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