Найавторитетніші компанії світу: рейтинг Fortune
Американський діловий журнал Fortune представив щорічний рейтинг компаній за рівнем їх корпоративної репутації. Так, перше місце посіла легендарна Apple. Своєю чергою компанія Facebook до десятки лідерів не увійшла.
Джерело:Fortune
Зауважимо, мегакорпорація Appe очолює рейтинг вже 14 років поспіль. На думку експертів, медіакомпанія Facebook втратила позиції через репутаційні скандали, пов'язані з персональними даними користувачів та політикою конфіденційності.
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