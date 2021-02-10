Зауважимо, мегакорпорація Appe очолює рейтинг вже 14 років поспіль. На думку експертів, медіакомпанія Facebook втратила позиції через репутаційні скандали, пов'язані з персональними даними користувачів та політикою конфіденційності.

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Консалтингова компанія Korn Ferry провела опитування керівників, директорів та аналітиків з усього світу. Учасникам запропонували оцінити 670 найбільш високодохідних компаній з 30 країн. В опитуванні, на основі якого фахівці склали рейтинг, взяли участь понад 3 800 респондентів. Так, завдяки дослідженню вдалося сформувати топ-10 корпорацій, які більше ніж інші викликають захоплення та повагу.

Критерії оцінювання:

інвестиційна цінність;

управління;

якість продуктів;

соціальна відповідальність;

здатність залучати нові таланти.

Рейтинг

Експерти визначили десятку найавторитетніших компаній світу: