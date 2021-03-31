Книги в этой подборке – это интересные и захватывающие истории с крутыми сюжетами и интригой. Цирковые мистификации, космические пришельцы, легенды прошлых лет и современные приключения – все это стоит прочитать, получив удовольствие от профессионализма авторов.

Поэтому, предлагаем вашему вниманию книги, которые вы не можете пропустить. Наслаждайтесь!

Примечательно Лайфхаки от известных людей: 5 книг, которые помогут в жизни

Кристофер Прист. Престиж. – Х.: Фабула, 2021

Престиж в этом мистическом триллере, экранизированном Кристофером Ноланом, называют результаты иллюзионов, но пока речь не только о кролика в шляпе или распиленную ассистентку, а более сложные и изысканные трюки. Всего в романе рассказывается о соперничестве двух иллюзионистов на рубеже XIX и XX вв. – аристократа и выходца из рабочего класса. Внешне это выглядит как желание превзойти друг друга в эффектности и загадочности сценических трюков, однако на самом деле происходит настоящая битва за технологии иллюзионных номеров, которая приводит к тому, что один из магов с помощью сербского гения-изобретателя Николы Теслы создает машину, позволяющую телепортировать физические тела. Вражда двух иллюзионистов приводит в финале к трагедии, развязка которой наступает через 100 лет.

– Мне кажется, что судьба вашего брата связана с событиями столетней давности, – сказала она. – Узнаем мы о продолжении этой истории уже в наше время. – С одним из моих предков, Рупертом Энджер. Вы утверждаете, что не слышали о нем, и здесь нет ничего удивительного, но в конце прошлого века он был знаменитым фокусником. Выступал под псевдонимом Большой Дантон. Его преследовал другой иллюзионист по имени Альфред Борден. Ваш прадед. Известно ли вам что-то о нем?

Андрей Курков. Самсон и Надежда. – М .: Фолио, 2020

Новый роман этого автора – неожиданный жанровый микс на основе рассказа Бабеля "История моей голубятни" и повести Козачинского "Зеленый фургон", более известной по одноименному советскому фильму. Не совсем, как сказал бы Остап Бендер, удачный результат синтеза швейной машинки "Зингер" и сноповязалки, но в итоге получилась довольно пестрая картина ранней весны 1919 года в Киеве.

В начале – "бабелевський" уличный погром, у главного героя погибает отец, ему самому отрубают ухо, далее – "красные" грабежи, беспорядки, большевики и местные банды. В результате – служба в милиции, приставленные красноармейцы, нечистые на руку, как в упомянутой "фургонной" повести, чьи преступления главный герой и начинает расследовать. Автору вполне удался эксперимент с жанром, сюжетом, языком.

Фоззи. Черный хлеб. – М.: Клуб Семейного Досуга, 2021

В основе этого романа известного харьковского автора – настоящего вестерна с далеких времен – лежит история его отца, который в начале восьмидесятых ездил работать в стройотряде на Чукотке.

"Оттуда он привез деньги, красную рыбу кету и кучу интересных историй, которые я слушал с открытым ртом, – вспоминает автор. – В одной из них говорилось о женщине-чукче, заслуженной охотнице, единственный сын которой погиб во время морского промысла – упал с лодки, а земляки добили парня, потому что верили, что этого захотели их боги. И тогда охотница начала мстить, убивая всех участников той охоты. По одному. С перепугу местные власти даже остановили работы на аэродроме, где мой папа тогда заливал бетоном взлетно-посадочную полосу. Что впоследствии случилось с мстительницей, отец не знал, но в таком вестерне финал мог остаться и открытым".

Поэтому в романе действие переносится с юго-востока на юго-запад, как и задумывал автор, желая сделать из этой трагической истории крутой минисериал.

Она быстро шла между бараков, двигаясь дальше от улиц, где ее могли бы найти. Они будут искать, потому что эта власть не позволяет чукчам убивать друг друга – сколько таких случаев было, когда забирали в тюрьму тех, на чьей стороне была правда и кровь! Она непременно узнает, кто ушел вчера с сыном в море, и убьет их всех. А что будет потом, ее уже никак не интересовало.

Глендо Уандера. Там, где лес встречает звезды. – М.: Виват, 2020

Сюжет этого романа напоминает новый сериал "Пришелец из космоса", в котором пришелец с другой планеты в результате аварии попадает на Землю, завладевает телом и жизнью первого встречного, и дальше, конечно, продолжается комедия. В этом случае происходит почти то же, хотя и без кровавых подробностей, ведь пришелец в романе – это девочка, которая попала в семью к орнитологу.

"Теперь Джо увидела глаза. Умный блеск в ее взгляде был слишком проницательный как для детского личика, поэтому женщина восприняла это как знак того, что с ней затеяли игру. – Если ты инопланетянка, то почему у тебя человеческий облик? – Я просто использую тело этой девочки. – Скажи ей, чтобы шла домой, пока ты там, в ее теле. Ладно? – Она ​​никуда не может уйти. Она была мертва, когда я вселилась в тело. Если она вернется домой, ее родители испугаются. – Вот что! Теперь начинается игра в зомби ".

На самом деле никакой игры, все всерьез – пиво в холодильнике, картофельный салат, сосед, от которого девочка не убегает. От всех убегает, а от него нет, представляете? А еще помогает по орнитологии своей новой хозяйке, но лучше все-таки посуду помыть. Потому представление о человечности у инопланетян оказываются почему-то более гуманными, чем у самих людей.

Гийом Перро. Космический почтальон. – М.: Блим-Блим, 2021

Издатели этого интереснейшего комикса недаром предупреждают, что "Космический почтальон" Гийома Перро, кроме того, что развлечет малых и больших читателей, еще и ненавязчиво сагитирует быть уверенным в себе, не бояться нового и встречать "вызовы" жизни с улыбкой. Более того, они не такие уж "вызовы", если уж их пережил. А еще на страницах этой книги можно встретить, наверное, самого известного в франкоязычной литературе Маленького принца. Ну, а так, конечно, как и следовало догадаться, герой этой книги по имени Боб – космический почтальон, который обожает свою работу. Ежедневно он садится на борт своего космического корабля и разносит посылки всей галактикой. По крайней мере, той части галактики, которую он знает. Но впоследствии такая привычная рутина летит кувырком, и происходит то, что должно произойти, иначе, не было бы ни книги, ни комиксов, ни интересного рассмотрения.

Эта графическая новелла захватит детей, которые любят фантазировать о будущем и о всевозможных космических странностях. Потому, в принципе, графические романы и созданы для того, чтобы дети смогли вновь открыть для себя "чтение для кайфования", как позиционируют свою деятельность издатели "Космического почтальона". А уже актуальна сейчас космическая тема, необременительное количество текста, шикарные рисунки и юмор помогут в этом.