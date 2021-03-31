Книжки у цій добірці – це цікаві та захопливі історії з крутими сюжетами та інтригою. Циркові містифікації, космічні прибульці, легенди минулих років і сучасні пригоди – усе це варто прочитати, отримавши задоволення від професіоналізму авторів.

Отож, пропонуємо до вашої уваги книжки, які ви не можете пропустити. Насолоджуйтеся!

Варте уваги Лайфхаки від відомих людей: 5 книг, які допоможуть у житті

Крістофер Пріст. Престиж. – Х.: Фабула, 2021

Престижами у цьому містичному трилері, екранізованому Крістофером Ноланом, називають результати ілюзіонів, але наразі мова не лише про крілика в капелюсі чи розпиляну асистентку, а складніші та вишукані трюки. Загалом у романі розповідається про суперництво двох ілюзіоністів на рубежі XIX і XX ст. - аристократа і вихідця з робочого класу. Зовні це виглядає як бажання перевершити один одного в ефектності та загадковості сценічних трюків, однак насправді відбувається справжня битва за технології ілюзійних номерів, яка призводить до того, що один з магів за допомогою сербського генія-винахідника Ніколи Тесли створює машину, що дозволяє телепортувати фізичні тіла. Ворожнеча двох ілюзіоністів призводить у фіналі до трагедії, розв'язка якої настає через 100 років.

– Мені здається, що доля вашого брата пов’язана з подіями столітньої давнини, – мовила вона. – Дізнаємося ми про продовження цієї історії вже за нашого часу. - З одним із моїх предків, Рупертом Енджером. Ви стверджуєте, що не чули про нього, і тут немає нічого дивного, але наприкінці минулого століття він був знаменитим фокусником. Виступав під псевдонімом Великий Дантон. Його переслідував інший ілюзіоніст на ім’я Альфред Борден. Ваш прадід. Чи відомо вам щось про нього?

Андрій Курков. Самсон та Надія. – Х.: Фоліо, 2020

Новий роман цього автора – несподіваний жанровий мікс на основі оповідання Бабеля "Історія моєї голуб'ятні" і повісті Козачинського "Зелений фургон", більш відомої за однойменним радянським фільмом. Не зовсім, як сказав би Остап Бендер, вдалий результат синтезу швейної машинки "Зінгер" і снопов'язалки, але в підсумку вийшла досить строката картина ранньої весни 1919 року в Києві.

На початку – "бабелевський" вуличний погром, у головного героя гине батько, йому самому відрубують вухо, далі – "червоні" грабежі, заворушення, більшовики та місцеві банди. В результаті – служба в міліції, приставлені червоноармійці, нечисті на руку, немов у згаданій "фургонній" повісті, чиї злочини головний герой і починає розслідувати. Автору цілком вдався експеримент з жанром, сюжетом, мовою.

Фоззі. Чорний хліб. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2021

В основу цього роману відомого харківського автора – справжнього вестерну з далеких часів – лежить історія його батька, який на початку вісімдесятих їздив працювати у будзагоні на Чукотці.

"Звідти він привіз гроші, червону рибу кету й купу цікавих історій, які я слухав з роззявленим ротом, – згадує автор. – В одній з них ішлося про жінку-чукчу, заслужену мисливицю, єдиний син якої загинув під час морського промислу — упав з човна, а земляки добили хлопця, бо вірили, що цього захотіли їхні боги. І тоді мисливиця почала мститися, убиваючи всіх учасників того полювання. По одному. З переляку місцева влада навіть зупинила роботи на летовищі, де мій тато тоді заливав бетоном злітно-посадкову смугу. Що згодом сталося з месницею, батько не знав, але в такому вестерні фінал міг лишитися й відкритим".

Тож у романі дія переноситься з південного сходу аж на південний захід, як і замислював автор, бажаючи зробити з цієї трагічної історії крутий мінісеріал.

Вона хутко йшла поміж бараків, рухаючись якнайдалі від вулиць, де її могли б знайти. А вони шукатимуть, бо ця влада не дозволяє чукчам вбивати одне одного — скільки таких випадків було, коли забирали в тюрму тих, на чиєму боці була правда і кров! Вона неодмінно дізнається, хто пішов учора з сином у море, і вб’є їх усіх. А що буде потім, її вже ніяк не цікавило.

Ґленді Вандера. Там, де ліс зустрічає зорі. – Х.: Віват, 2020

Сюжет цього роману нагадує новий серіал "Засланець з космосу", в якому прибулець з іншої планети в результаті аварії потрапляє на Землю, заволодіває тілом і життям першого зустрічного, і далі, звісно, продовжується комедія. У цьому випадку стається майже те саме, хоч і без кривавих подробиць, адже прибулець у романі – це дівчинка, яка потрапила в родину до орнітолога.

"Тепер Джо побачила очі. Розумний блиск у її погляді був занадто проникливий як для дитячого личка, тому жінка сприйняла це як знак того, що з нею затіяли гру. — Якщо ти інопланетянка, то чому в тебе людська подоба? — Я просто використовую тіло цієї дівчинки. — Скажи їй, щоб ішла додому, поки ти там, у її тілі. Гаразд? — Вона нікуди не може піти. Вона була мертва, коли я вселилася в тіло. Якщо вона повернеться додому, її батьки злякаються. – Он воно що! Тепер починається гра в зомбі".

Насправді ніякої гри, все навсправжки – пиво в холодильнику, картопляний салат, сусід, від якої дівчинка не тікає. Від усіх тікає, а від нього ні, уявляєте? А ще допомагає з орнітології своїй новій хазяйці, але краще все-таки посуд помити. Бо уявлення про людяність в інопланетян виявляються чомусь більш гуманними, ніж у самих людей.

Ґійом Перро. Космічний поштар. – К.: Блим-Блим, 2021

Видавці цього цікавезного коміксу недаремно застерігають, що "Космічний поштар" Ґійома Перро, окрім того, що розважить малих і великих читачів, ще й ненав’язливо загітує бути впевненим у собі, не боятися нового та зустрічати "виклики" життя із посмішкою. Ба більше, що вони не такі уже й "виклики", якщо вже їх пережив. А ще на сторінках цієї книжки можна зустріти, певно, найвідомішого у франкомовній літературі Маленького принца. Ну, а так, звичайно, як і слід було здогадатися, герой цієї книжки на ім’я Боб – космічний поштар, який обожнює свою роботу. Щодня він сідає на борт свого космічного корабля і розносить посилки усією галактикою. Принаймні, тою частину галактики, яку він знає. Але згодом така звична рутина летить шкереберть, і стається те, що мало статися, інакше, не було б ані книжки, ані коміксів, ані цікавого розглядання.

Ця графічна новела захопить дітей, що люблять фантазувати про майбутнє та про всілякі космічні дивацтва. Бо, в принципі, графічні романи й створені для того, щоб діти змогли знов відкрити для себе "читання для кайфування", як позиціонують свою діяльність видавці "Космічного поштаря". А вже актуальна нині космічна тема, необтяжлива кількість тексту, шикарні малюнки та гумор допоможуть у цьому.