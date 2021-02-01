Летная лаборатория Flightlab компании Airbus Helicopters впервые осуществила серию платформо-агностических испытаний новых систем. Главная цель – внедрение авиационных технологий следующего поколения.

Источник: New Atlas

Компания Airbus разработала ряд Flightlabs для изучения ламинарного потока на больших самолетах и ​​350 Airspace Explorer для тестирования подключенных технологий во время полета.

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Вертолет H130 Flightlab

Сейчас Flightlab рассматривает ряд новых технологий, предназначенных для улучшения безопасности полетов и работоспособности. Специалисты тестируют:

систему обнаружения изображений EAGLE: она использует компьютерное зрение для автоматического обнаружения препятствий и для 3D-реконструкции зон посадки;

систему предупреждения об ударе ротора RSAS: определяет направление ближайшего препятствия и передает пилотам оперативную информацию о возможной угрозе;

система мониторинга HUMS: электронно следит за системами легких вертолетов;

новые элементы управления UAM: улучшают эргономику интерфейсов вертолетов, чтобы сделать их более интуитивными;

система резервного копирования двигателя EBS: представляет собой двигательную систему на 100 кВт, подключенную к главному ротору, которая запускается в случае отказа двигателя.

Инвестиции в будущее остаются важными, даже в кризисные периоды, особенно когда эти инновации приносят дополнительную ценность нашим клиентам, ориентируясь на повышенную безопасность, уменьшение рабочей нагрузки пилотов и снижения уровня звука. Наличие специальной платформы для тестирования этих новых технологий приближает будущее полета и демонстрирует наши приоритеты в вертолетах Airbus,

– отмечает генеральный директор Airbus Helicopters Бруно Эвен.