Льотна лабораторія Flightlab вертольота Airbus на базі H130 вперше здійснила серію платформно-агностичних випробувань нових систем. Головна мета льотних випробувань – впровадження авіаційних технологій наступного покоління.

Джерело: New Atlas

Компанія Airbus розробила низку Flightlabs для вивчення ламінарного потоку на великих літаках та 350 Airspace Explorer для тестування підключених технологій під час польоту.

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Вертоліт H130 Flightlab

Наразі Flightlab розглядає низку нових технологій, призначених для поліпшення безпеки польотів та працездатності. Фахівці тестують:

систему виявлення зображень EAGLE: вона використовує комп’ютерний зір для автоматичного виявлення перешкод та для 3D-реконструкції зон посадки;

систему попередження про удар ротора RSAS: визначає напрямок найближчої перешкоди та передають пілотам оперативну інформацію про можливу загрозу;

система моніторингу HUMS: електронно стежить за системами легких вертольотів;

нові елементи управління UAM: покращують ергономіку інтерфейсів вертольотів, щоб зробити їх більш інтуїтивними;

система резервного копіювання двигуна EBS: являє собою рухову систему на 100 кВт, підключену до головного ротора, яка запускається в разі відмови двигуна.

Інвестиції в майбутнє залишаються важливими, навіть у кризові періоди, особливо коли ці інновації приносять додаткову цінність нашим клієнтам, орієнтуючись на підвищену безпеку, зменшення робочого навантаження пілотів та зниження рівня звуку. Наявність спеціальної платформи для тестування цих нових технологій наближає майбутнє польоту і демонструє наші пріоритети у вертольотах Airbus,

– відзначає генеральний директор Airbus Helicopters Бруно Евен.