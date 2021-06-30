До 2 евро за километр: велосипедисты-финны будут зарабатывать, собирая данные о дорогах
Источник:The Mayor
Велосипедисты в Хельсинки смогут зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. В то же время они будут помогать местным властям ремонтировать плохие дороги.
Всех жителей города приглашают принять участие в своеобразном квесте по нанесению на карту 300 километров велосипедных дорожек в столице Финляндии. Об этом сообщили 28 июня.
Читайте также С "режимом вампира": разработали приложение, которое спасет от жары в Барселоне
Кто может принять участие
Приобщиться может любой, если у него есть велосипед и смартфон. Для участия необходимо скачать бесплатное приложение Crowdchupa и прикрепить телефон к байку. Гаджет будт записывать кадры улиц, а искусственный интеллект анализировать повреждения на дорогах, которые необходимо отремонтировать.
Велосипедистам будут платить
Чтобы заинтересовать людей к участию, Crowdchupa позволит участникам "получать зарплату". В приложении есть карта с различными виртуальными объектами на улицах – монетками, ягодами и фруктами. Проезжая мимо, участники смогут зарабатывать деньги.
Как будут начислять деньги:
- за "собраны" монетки – 0,05 евро;
- за чернику – 0,25 евро;
- за вишню – 0,5 евро;
- за лимон – 1 евро;
- если же велосипедст "найдет" клубнику, получит до 2 евро.
Генеральный директор Crowdchupa Тони Падж заверил, что пользователи приложения смогут зарабатывать около 2 евро за каждый преодоленный ими километр.
Преимущества эксперимента
Руководитель проекта по содержанию улиц в Хельсинки Антти Таккунен прокомментировал этот оригинальный эксперимент. Он отметил, что ранее для сбора данных использовали специальные устройства.
Теперь же, добавил он, информацию легко можно будет собрать с помощью велосипедистов. При этом, они получат не только физическую пользу, но и денежное вознаграждение.Обратите внимание! Кроме Хельсинки, приложением можно будет воспользоваться, чтобы ознакомиться с состоянием улиц в финских городах Тампере, Вааса, Куопио, Вихти и Паймио.