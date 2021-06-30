Всех жителей города приглашают принять участие в своеобразном квесте по нанесению на карту 300 километров велосипедных дорожек в столице Финляндии. Об этом сообщили 28 июня.
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Кто может принять участие
Приобщиться может любой, если у него есть велосипед и смартфон. Для участия необходимо скачать бесплатное приложение Crowdchupa и прикрепить телефон к байку. Гаджет будт записывать кадры улиц, а искусственный интеллект анализировать повреждения на дорогах, которые необходимо отремонтировать.
Велосипедистам будут платить
Чтобы заинтересовать людей к участию, Crowdchupa позволит участникам "получать зарплату". В приложении есть карта с различными виртуальными объектами на улицах – монетками, ягодами и фруктами. Проезжая мимо, участники смогут зарабатывать деньги.
Генеральный директор Crowdchupa Тони Падж заверил, что пользователи приложения смогут зарабатывать около 2 евро за каждый преодоленный ими километр.
Преимущества эксперимента
Руководитель проекта по содержанию улиц в Хельсинки Антти Таккунен прокомментировал этот оригинальный эксперимент. Он отметил, что ранее для сбора данных использовали специальные устройства.
Теперь же, добавил он, информацию легко можно будет собрать с помощью велосипедистов. При этом, они получат не только физическую пользу, но и денежное вознаграждение.