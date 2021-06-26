Cool Walks предлагает пользователям множество пешеходных маршрутов. Каждый сможет выбрать тот, который больше подходит для его нужд. Пока карта покрывает только часть города.

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Cool Walks предлагает пользователям:

кратчайший маршрут – для тех, кого "больше волнует время, а не солнечный свет";

тенистый маршрут – будет занимать немного больше времени, но будет пролегать через тени;

"маршрут вампира" – разработан, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей "любой ценой".

Приложение также можно использовать, чтобы найти фонтанчики с питьевой воды или место, где можно спрятаться от палящего солнца – библиотеки, школы, рынки.



Сравнение различных маршрутов / Схема Cool Walks

На сайте Cool Walks отметили, что лето в Барселоне каждым годом становится все жарче. Местные власти одобрили ряд мер, чтобы бороться с последствиями климатических изменений. "Этот инструмент соответствует одному из направлений климатического плана: предотвращение чрезмерной жары", – говорится в описании сервиса.

"Режим вампира"

Марк Монтллео, который руководит экологическими проэктам в Barcelona Regional, рассказал, что "режим вампира" был разработан на основе "самой экстремальной формы алгоритма данных".

"Он был создан нашей командой, которая накануне вечером выпила много пива. Полностью избегать солнечного света – было ради забавы", – рассказал он.

Как работает Cool Walks