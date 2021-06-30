Усіх жителів місто запрошують взяти участь у своєрідному квесті з нанесення на карту 300 кілометрів велосипедних доріжок у столиці. Про це повідомили 28 червня.

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Хто може взяти участь

Долучитися може будь-хто, якщо у нього є велосипед та смартфон. Для участі потрібно завантажити безкоштовний додаток Crowdchupa і прикріпити свій телефон до байка. Ґаджет записуватиме кадри вулиць, а штучний інтелект аналізуватиме пошкодження на дорогах, які необхідно відремонтувати.

Велосипедистам платитимуть

Аби зацікавити людей до участі, Crowdchupa дозволить учасникам "отримувати зарплату". У додатку є карта з різними віртуальними об'єктами на вулицях – монетками, ягодами та фруктами. Проїжджаючи повз них, учасники зможуть заробляти гроші.

Як нараховуватимуть гроші: за "зібрані" монетки – 0,05 євро;

за чорницю – 0,25 євро;

за вишню – 0,5 євро;

за лимон – 1 євро;

якщо ж велосипедст "знайде" полуницю, отримає аж 2 євро.

Генеральний директор Crowdchupa Тоні Падж запевнив, що користувачі застосунку зможуть заробляти близько 2 євро за кожен подоланий ними кілометр.

Переваги експерименту

Керівник проєкту по утриманню вулиць у Гельсінкі Антті Таккунен прокоментував цей оригінальний експеримент. Він зазначив, що раніше для збору даних використовували спеціальні пристрої.

Натомість тепер, зазначив він, інформацію легко можна буде зібрати допомогою велосипедистів. При цьому, вони отримають не тільки фізичну користь, але й грошову винагороду.

Зверніть увагу! Окрім Гельсінкі, додатком можна буде скористатися, аби ознайомитися зі станом вулиць у фінських містах Тампере, Вааса, Куопіо, Віхті і Пайміо.