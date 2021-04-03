Китайська компанія-виробник дронів FIMI представила свою нову розробку. Безпілотник X8 Mini важить близько 258 грамів з батареєю, яка поставляється в стандартній версії, або ж 245 грамів – при використанні батареї Pro.

Варто зауважити, що новинка від партнера Xiaomi може скласти конкуренцію моделям міні-безпілотників лінійки DJI Mini.

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Основні характеристики FIMI X8 Mini

Максимальна швидкість, яку він може розвинути, сягає 16 метрів на секунду. Пристрій може впоратися з поривами вітру до 10 метрів на секунду.

Без підзарядки міні-безпілотник протримається у повітрі до 30 хвилин. Він може літати на відстань до 8 кілометрів – за маршрутом, який об'єднує вказані координати.

Зверніть увагу! Розміри FIMI X8 Mini у складеному вигляді – 165 x 89 x 47 міліметрів, а у розкладеному – 200 x 145 x 56. Обійдеться пристрій у 494 долари.

Завдяки стандартним функціям безпеки безпілотник зможе повернутися до користувача при втраті зв'язку або якщо його акумулятор розряджатиметься.



Такий вигляд має Безпілотник FIMI X8 Mini / Фото FIMI

Нова розробка – конкурент для моделей DJI Mini / Фото FIMI

Інші подробиці про новий безпілотник

Дрон оснащений камерою з датчиком зображення типу CMOS від Sony. Він може фотографувати у форматі JPG і RAW та записувати відео у MP4, а також робити 30 кадрів за секунду у 4К.

У спеціальному нічному режимі пристрій використовуватиме штучний інтелект для редагування фотографії, аби вона мала кращий вигляд. Також доступні режими таймлапса, панорами тощо.

Кадри, зняті на FIMI X8 Mini: дивіться відео

Замовити новинку від FIMI можна буде після 18 квітня. Дрон також доступний на AliExpress і, ймовірно, в найближчому майбутньому з'явиться на Amazon.