История кинематографа насчитывает немало качественных картин, которые расскажут все о становлении, развитии и секретах успеха мировых предпринимателей и бизнес-империй. 24 канал сделал подборку фильмов, которая заинтересует: начинающих предпринимателей, разработчиков, стартаперов, тех, кто стремится к саморазвитию, уверенно шагает по карьерной лестнице и опытных участников бизнес-игры.

Они рассказывают истории миллиардеров и показывают их образ жизни. С чего каждый из них начал свой путь? Какие препятствия им пришлось преодолеть? Как они работали над собой и менялись? Чем они пожертвовали, чтобы достичь цели?

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Некоторые фильмы могут подтолкнуть вас к нестандартным мыслям и выводам, другие помогут найти свежие и захватывающие идеи или даже сделать настоящий прорыв. Итак, вдохновляйтесь!

Миллиардер (The Billionaire)

Вам кажется, что напряженная работа не приносит плодов? Этот фильм станет замечательным мотиватором и, несомненно, улучшит ваше моральное состояние. История основана на реальных событиях. Целеустремленность, находчивость и упорство молодого Тома не всегда находят поддержки в реальном мире, где взрослые настаивают на том, чтобы он получил соответствующее образование и навязывают ему свои ценности. Школа, университет скучная работа – все это не привлекает Тома, его цель – большой бизнес. Брошенная учеба и многочисленные долги, успехи и ужасные неприятности, неразрешимые проблемы и борьба с властью – никогда нельзя отказываться от реального прогресса и миллиардов, если ты веришь в себя.

Волк с Уолл-Стрит (The Wolf of Wall Street)

Комедийная криминальная драма, наполненная черным юмором. История снята по мемуарам Джордона Белфорта, известного американского брокера, который заработал значительное состояние, но привлек внимание ФБР и был осужден за мошенничество и отмывание денег. Этот фильм неизменно возглавляет списки "лучших фильмов о бизнесе, успехе и финансах". В нем есть все – взлеты и падения, нравственные проблемы, секс и наркотики, блестящие сделки, жажда богатства, финансовые мошенничества, огромные риски, коммерческая тайна биржевых посредников, роскошный образ жизни и неожиданные способы потратить деньги. Добавьте к этому блестящую харизму главного героя Леонардо Ди Каприо в тандеме со страстной и женственной Марго Робби и убедитесь, что фильм – must watch!

Джобс (Jobs)

Возможно, деньги – это не все, чего стоит желать? Хотя кинокритики выдвинули Эштона Катчера на "Золотую малину" за роль Стива Джобса, фильм – стоит внимания. Он наполнен ценной информацией о том, как достичь вершины успеха в бизнесе. Главное правило заключается в том, что "лучший способ предсказать будущее – придумать его!"

Корпорации (The Corporation)

Кто на самом деле управляет миром? Мегакорпорации фактически имеют абсолютную власть над нами. Образ мышления клиентов, круг интересов, желаний и возможностей человека и их жизнь – это только пакет ресурсов, которые корпорация может использовать для получения прибыли. Бизнес-акулы достигли больших высот благодаря своей способности программировать сознание людей, и мало кто может с ними конкурировать. Какова роль руководителей бизнес-процессов? Какими качествами они должны обладать, чтобы избежать ошибок и добиться успеха? Ответы в "Корпорации".

Джерри Магуайер (Jerry Maguire)

Главная мысль фильма – настоящий успех далеко за пределами вашей зоны комфорта. Что бы его достичь, вам придется выйти за рамки, принимать вызовы, противостоять провокациям, преодолевать трудности и переживать неудачи. В главной роли – Том Круз, убеждает нас в том, что важно верить в себя, распознавать цель, абстрагироваться от хейтеров и игнорировать препятствия.

Слишком крут для неудачи (Too Big to Fail)

Приближается мировой экономический кризис 2008 года – настоящий финансовый апокалипсис. Прогнозы уверяют: крах неизбежен. Группа топ-менеджеров на Уолл-стрит сталкивается с жестким выбором, и любое решение грозит фатальными последствиям. Они со страхом готовятся к судной ночи и худшим часам в своей жизни.

Клуб мальчиков-миллиардеров (Billionaire Boys Club)

Хитрость, целеустремленность и дар убеждения – этими качествами обладают главные герои фильма, которые используют свои таланты и организованную смелость для создания впечатляющих финансовых мошенничеств. Они придумывают блестящую идею – притворяться миллиардерами, чтобы попасть в карманы настоящих деловых магнатов. Суть построения финансовой пирамиды: деньги делают деньги. Но как долго будет работать мошенническая машина?

Джой (Joy)

История о Джой Мангано – предпринимателе, который изобрел швабру, что самовыжимается и основал Ingenious Designs. Он столкнулся с множеством проблем: финансовые трудности, личные проблемы, семейный кризис и предательство близких людей. Он теряет почти все, кроме неуемной жажды успеха. Если вы в отчаянии и вам некуда отступать, что остается? В случае главного героя фильма – построить многомиллионную империю.

Продавец (The Goods: Live Hard, Sell Hard)

Спасти обанкротившуюся компанию, которая продает б/у автомобили может только блестящий продавец. Чтобы вывести компанию из кризиса, во время Дня Независимости им нужно продать 211 автомобилей. Им придется применить все – изобретательность, хитрые фокусы и тонкие психологические приемы.

Хороший год (A Good Year)

Главный герой – Макс (Рассел Кроу) – инвестиционный эксперт и успешный биржевой трейдер. Что означает слово "успешный" в этой области? Фарт, устойчивость, энергичность и отсутствие принципов. Жизнь Макса кардинально изменится, когда он вернется в Прованс, где прошло его детство, чтобы продать имение, унаследованное от дяди.

Фильмы, приведенные выше, бесспорно, достойны вашего внимания, ведь они вдохновляют, захватывают и мотивируют. Они довольно эмоционально и точно передают особенности торгового и рекламного бизнеса, раскрывают секреты успешных продаж и показывают действенную схему достижения успеха. Приятного просмотра!