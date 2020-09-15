10 лучших фильмов о бизнесе и секреты успеха известных компаний: мотивационная подборка
История кинематографа насчитывает немало качественных картин, которые расскажут все о становлении, развитии и секретах успеха мировых предпринимателей и бизнес-империй. 24 канал сделал подборку фильмов, которая заинтересует: начинающих предпринимателей, разработчиков, стартаперов, тех, кто стремится к саморазвитию, уверенно шагает по карьерной лестнице и опытных участников бизнес-игры.
Они рассказывают истории миллиардеров и показывают их образ жизни. С чего каждый из них начал свой путь? Какие препятствия им пришлось преодолеть? Как они работали над собой и менялись? Чем они пожертвовали, чтобы достичь цели?
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Некоторые фильмы могут подтолкнуть вас к нестандартным мыслям и выводам, другие помогут найти свежие и захватывающие идеи или даже сделать настоящий прорыв. Итак, вдохновляйтесь!
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Миллиардер (The Billionaire)
Вам кажется, что напряженная работа не приносит плодов? Этот фильм станет замечательным мотиватором и, несомненно, улучшит ваше моральное состояние. История основана на реальных событиях. Целеустремленность, находчивость и упорство молодого Тома не всегда находят поддержки в реальном мире, где взрослые настаивают на том, чтобы он получил соответствующее образование и навязывают ему свои ценности. Школа, университет скучная работа – все это не привлекает Тома, его цель – большой бизнес. Брошенная учеба и многочисленные долги, успехи и ужасные неприятности, неразрешимые проблемы и борьба с властью – никогда нельзя отказываться от реального прогресса и миллиардов, если ты веришь в себя.
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Волк с Уолл-Стрит (The Wolf of Wall Street)
Комедийная криминальная драма, наполненная черным юмором. История снята по мемуарам Джордона Белфорта, известного американского брокера, который заработал значительное состояние, но привлек внимание ФБР и был осужден за мошенничество и отмывание денег. Этот фильм неизменно возглавляет списки "лучших фильмов о бизнесе, успехе и финансах". В нем есть все – взлеты и падения, нравственные проблемы, секс и наркотики, блестящие сделки, жажда богатства, финансовые мошенничества, огромные риски, коммерческая тайна биржевых посредников, роскошный образ жизни и неожиданные способы потратить деньги. Добавьте к этому блестящую харизму главного героя Леонардо Ди Каприо в тандеме со страстной и женственной Марго Робби и убедитесь, что фильм – must watch!
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Джобс (Jobs)
Возможно, деньги – это не все, чего стоит желать? Хотя кинокритики выдвинули Эштона Катчера на "Золотую малину" за роль Стива Джобса, фильм – стоит внимания. Он наполнен ценной информацией о том, как достичь вершины успеха в бизнесе. Главное правило заключается в том, что "лучший способ предсказать будущее – придумать его!"
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Корпорации (The Corporation)
Кто на самом деле управляет миром? Мегакорпорации фактически имеют абсолютную власть над нами. Образ мышления клиентов, круг интересов, желаний и возможностей человека и их жизнь – это только пакет ресурсов, которые корпорация может использовать для получения прибыли. Бизнес-акулы достигли больших высот благодаря своей способности программировать сознание людей, и мало кто может с ними конкурировать. Какова роль руководителей бизнес-процессов? Какими качествами они должны обладать, чтобы избежать ошибок и добиться успеха? Ответы в "Корпорации".
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Джерри Магуайер (Jerry Maguire)
Главная мысль фильма – настоящий успех далеко за пределами вашей зоны комфорта. Что бы его достичь, вам придется выйти за рамки, принимать вызовы, противостоять провокациям, преодолевать трудности и переживать неудачи. В главной роли – Том Круз, убеждает нас в том, что важно верить в себя, распознавать цель, абстрагироваться от хейтеров и игнорировать препятствия.
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Слишком крут для неудачи (Too Big to Fail)
Приближается мировой экономический кризис 2008 года – настоящий финансовый апокалипсис. Прогнозы уверяют: крах неизбежен. Группа топ-менеджеров на Уолл-стрит сталкивается с жестким выбором, и любое решение грозит фатальными последствиям. Они со страхом готовятся к судной ночи и худшим часам в своей жизни.
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Клуб мальчиков-миллиардеров (Billionaire Boys Club)
Хитрость, целеустремленность и дар убеждения – этими качествами обладают главные герои фильма, которые используют свои таланты и организованную смелость для создания впечатляющих финансовых мошенничеств. Они придумывают блестящую идею – притворяться миллиардерами, чтобы попасть в карманы настоящих деловых магнатов. Суть построения финансовой пирамиды: деньги делают деньги. Но как долго будет работать мошенническая машина?
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Джой (Joy)
История о Джой Мангано – предпринимателе, который изобрел швабру, что самовыжимается и основал Ingenious Designs. Он столкнулся с множеством проблем: финансовые трудности, личные проблемы, семейный кризис и предательство близких людей. Он теряет почти все, кроме неуемной жажды успеха. Если вы в отчаянии и вам некуда отступать, что остается? В случае главного героя фильма – построить многомиллионную империю.
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Продавец (The Goods: Live Hard, Sell Hard)
Спасти обанкротившуюся компанию, которая продает б/у автомобили может только блестящий продавец. Чтобы вывести компанию из кризиса, во время Дня Независимости им нужно продать 211 автомобилей. Им придется применить все – изобретательность, хитрые фокусы и тонкие психологические приемы.
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Хороший год (A Good Year)
Главный герой – Макс (Рассел Кроу) – инвестиционный эксперт и успешный биржевой трейдер. Что означает слово "успешный" в этой области? Фарт, устойчивость, энергичность и отсутствие принципов. Жизнь Макса кардинально изменится, когда он вернется в Прованс, где прошло его детство, чтобы продать имение, унаследованное от дяди.