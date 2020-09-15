10 найкращих фільмів про бізнес та секрети успіху компаній: мотиваційна добірка
Історія кінематографу нараховує чимало якісних картин, які розкажуть усе про становлення, розвиток та секрети успіху світових підприємців та бізнес-імперій. 24 канал зробив добірку фільмів яка зацікавить: починаючих підприємців, розробників, стартаперів, тих, хто прагне саморозвитку, впевнено крокує кар’єрними сходами та досвідчених учасників бізнес-гри.
Вони розповідають історії мільярдерів та показують їх спосіб життя. З чого кожен із них розпочав свій шлях? Які перешкоди їм довелося подолати? Як вони працювали над собою та змінювалися? Чим вони пожертвували, аби досягти мети?
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Деякі фільми можуть підштовхнути вас до нестандартних думок та висновків, інші допоможуть знайти свіжі та захоплюючі ідеї або навіть зробити справжній прорив. Отже, надихайтеся!
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Мільярдер (The Billionaire)
Вам здається, що напружена праця не приносить плодів? Цей фільм стане чудовим мотиватором і, безсумнівно, підвищить ваш моральний стан. Історія заснована на реальних подіях. Цілеспрямованість, винахідливість і завзятість молодого Тома не завжди знаходять підтримку в реальному світі, де дорослі наполягають на тому, щоб він отримав відповідну освіту і нав’язують йому свої цінності. Школа, університет нудна робота – все це не приваблює Тома, його мета – великий бізнес. Покинуте навчання та численні борги, успіхи та жахливі неприємності, нерозв'язні проблеми та боротьба з владою – ніколи не можна відмовлятися від реального прогресу та мільярдів, якщо ти віриш у себе.
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Вовк з Уолл-Стріт (The Wolf of Wall Street)
Комедійна кримінальна драма, наповнена чорним гумором. Історія знята за мемуарами Джордона Белфорта, відомого американського брокера, який заробив значний статок, але привернув увагу ФБР і був засуджений за шахрайство та відмивання грошей. Цей фільм незмінно очолює списки "найкращих фільмів про бізнес, успіх та фінанси". У ньому є все – злети і падіння, моральні проблеми, секс і наркотики, блискучі угоди, спрага багатства, фінансові шахрайства, шалені ризики, комерційна таємниця біржових посередників, розкішний спосіб життя та неочікувані способи витратити гроші. Додайте до цього блискучу харизму Леонардо Ді Капріо в тандемі з пристрастю і жіночністю Марго Роббі та переконайтеся, що фільм – must watch!
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Джобс (Jobs)
Можливо, гроші – це не все, чого варто бажати? Хоча кінокритики висунули Ештона Катчера на "Золоту малину" за роль Стіва Джобса, фільм – вартий уваги. Він наповнений цінною інформацією про те, як досягти вершини успіху в бізнесі. Головне правило полягає в тому, що "найкращий спосіб передбачити майбутнє – вигадати його!"
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Корпорації (The Corporation)
Хто насправді керує світом? Мегакорпорації фактично мають абсолютну владу над нами. Спосіб мислення клієнтів, коло інтересів, мрій та можливостей людини та їхнє життя – це лише пакет ресурсів, які корпорація може використовувати для отримання прибутку. Бізнес-акули досягли великих висот завдяки своїй здатності програмувати свідомість людей, і мало хто може з ними конкурувати. Яка роль керівників бізнес-процесів? Якими якостями вони повинні володіти, щоб уникнути помилок і досягти успіху? Відповіді в "Корпораціях".
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Джеррі Магуайр (Jerry Maguire)
Головна думка стрічки – справжній успіх далеко за межами вашої зони комфорту. Щоб його досягти, вам доведеться вийти за рамки, приймати виклики, протистояти провокаціям, долати труднощі і переживати невдачі. У головній ролі – Том Круз, який переконує нас у тому, що важливо вірити в себе, розпізнавати ціль, абстрагуватися від хейтерів та ігнорувати перешкоди.
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Занадто крутий для невдачі (Too Big to Fail)
Наближається світова економічна криза 2008 року – справжній фінансовий апокаліпсис. Прогнози запевняють: падіння є неминучим. Група топ-менеджерів на Уолл-стріт стикається з жорстким вибором, і будь-яке рішення загрожує фатальними наслідкам. Вони з острахом готуються до судної ночі та найгірших годин у своєму житті.
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Клуб хлопчиків-мільярдерів (Billionaire Boys Club)
Хитрість, нестримність і дар переконання – цими якостями володіють головні герої фільму, котрі використовують свої таланти та організовану сміливість для створення вражаючих фінансових шахрайств. Вони вигадують блискучу ідею – прикидатися мільярдерами, щоб потрапити до кишень справжніх ділових магнатів. Суть побудови фінансової піраміди: гроші роблять гроші. Але як довго працюватиме шахрайська машина?
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Джой (Joy)
Історія про Джой Мангано – підприємця, який винайшов швабру, що самовитискається та заснував Ingenious Designs. Він стикнувся з безліччю проблем: фінансові труднощі, особисті негаразди, сімейна криза та зрада близьких людей. Він втрачає майже все, крім невгамовної спраги успіху. Якщо ви у відчаї та вам нема куди відступати, що залишається? У випадку головного героя фільму – побудувати багатомільйонну імперію.
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Продавець (The Goods: Live Hard, Sell Hard)
Врятувати збанкрутілу компанію, яка продає вживані автомобілі може лише блискучий продавець. Щоб вивести компанію з кризи, під час Дня Незалежності їм потрібно продати 211 автомобілів. Їм доведеться застосувати все – винахідливість, хитрі фокуси та тонкі психологічні прийоми.
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Хороший рік (A Good Year)
Головний герой – Макс (Рассел Кроу) – інвестиційний експерт та успішний біржовий трейдер. Що означає слово "успішний" у цій галузі? Фарт, стійкість, енергійність та відсутність принципів. Життя Макса кардинально зміниться, коли він повернеться до Провансу, де минуло його дитинство, аби продати маєток, успадкований від дядька.