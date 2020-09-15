Історія кінематографу нараховує чимало якісних картин, які розкажуть усе про становлення, розвиток та секрети успіху світових підприємців та бізнес-імперій. 24 канал зробив добірку фільмів яка зацікавить: починаючих підприємців, розробників, стартаперів, тих, хто прагне саморозвитку, впевнено крокує кар’єрними сходами та досвідчених учасників бізнес-гри.

Вони розповідають історії мільярдерів та показують їх спосіб життя. З чого кожен із них розпочав свій шлях? Які перешкоди їм довелося подолати? Як вони працювали над собою та змінювалися? Чим вони пожертвували, аби досягти мети?

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Деякі фільми можуть підштовхнути вас до нестандартних думок та висновків, інші допоможуть знайти свіжі та захоплюючі ідеї або навіть зробити справжній прорив. Отже, надихайтеся!

Мільярдер (The Billionaire)

Вам здається, що напружена праця не приносить плодів? Цей фільм стане чудовим мотиватором і, безсумнівно, підвищить ваш моральний стан. Історія заснована на реальних подіях. Цілеспрямованість, винахідливість і завзятість молодого Тома не завжди знаходять підтримку в реальному світі, де дорослі наполягають на тому, щоб він отримав відповідну освіту і нав’язують йому свої цінності. Школа, університет нудна робота – все це не приваблює Тома, його мета – великий бізнес. Покинуте навчання та численні борги, успіхи та жахливі неприємності, нерозв'язні проблеми та боротьба з владою – ніколи не можна відмовлятися від реального прогресу та мільярдів, якщо ти віриш у себе.

Вовк з Уолл-Стріт (The Wolf of Wall Street)

Комедійна кримінальна драма, наповнена чорним гумором. Історія знята за мемуарами Джордона Белфорта, відомого американського брокера, який заробив значний статок, але привернув увагу ФБР і був засуджений за шахрайство та відмивання грошей. Цей фільм незмінно очолює списки "найкращих фільмів про бізнес, успіх та фінанси". У ньому є все – злети і падіння, моральні проблеми, секс і наркотики, блискучі угоди, спрага багатства, фінансові шахрайства, шалені ризики, комерційна таємниця біржових посередників, розкішний спосіб життя та неочікувані способи витратити гроші. Додайте до цього блискучу харизму Леонардо Ді Капріо в тандемі з пристрастю і жіночністю Марго Роббі та переконайтеся, що фільм – must watch!

Джобс (Jobs)

Можливо, гроші – це не все, чого варто бажати? Хоча кінокритики висунули Ештона Катчера на "Золоту малину" за роль Стіва Джобса, фільм – вартий уваги. Він наповнений цінною інформацією про те, як досягти вершини успіху в бізнесі. Головне правило полягає в тому, що "найкращий спосіб передбачити майбутнє – вигадати його!"

Корпорації (The Corporation)

Хто насправді керує світом? Мегакорпорації фактично мають абсолютну владу над нами. Спосіб мислення клієнтів, коло інтересів, мрій та можливостей людини та їхнє життя – це лише пакет ресурсів, які корпорація може використовувати для отримання прибутку. Бізнес-акули досягли великих висот завдяки своїй здатності програмувати свідомість людей, і мало хто може з ними конкурувати. Яка роль керівників бізнес-процесів? Якими якостями вони повинні володіти, щоб уникнути помилок і досягти успіху? Відповіді в "Корпораціях".

Джеррі Магуайр (Jerry Maguire)

Головна думка стрічки – справжній успіх далеко за межами вашої зони комфорту. Щоб його досягти, вам доведеться вийти за рамки, приймати виклики, протистояти провокаціям, долати труднощі і переживати невдачі. У головній ролі – Том Круз, який переконує нас у тому, що важливо вірити в себе, розпізнавати ціль, абстрагуватися від хейтерів та ігнорувати перешкоди.

Занадто крутий для невдачі (Too Big to Fail)

Наближається світова економічна криза 2008 року – справжній фінансовий апокаліпсис. Прогнози запевняють: падіння є неминучим. Група топ-менеджерів на Уолл-стріт стикається з жорстким вибором, і будь-яке рішення загрожує фатальними наслідкам. Вони з острахом готуються до судної ночі та найгірших годин у своєму житті.

Клуб хлопчиків-мільярдерів (Billionaire Boys Club)

Хитрість, нестримність і дар переконання – цими якостями володіють головні герої фільму, котрі використовують свої таланти та організовану сміливість для створення вражаючих фінансових шахрайств. Вони вигадують блискучу ідею – прикидатися мільярдерами, щоб потрапити до кишень справжніх ділових магнатів. Суть побудови фінансової піраміди: гроші роблять гроші. Але як довго працюватиме шахрайська машина?

Джой (Joy)

Історія про Джой Мангано – підприємця, який винайшов швабру, що самовитискається та заснував Ingenious Designs. Він стикнувся з безліччю проблем: фінансові труднощі, особисті негаразди, сімейна криза та зрада близьких людей. Він втрачає майже все, крім невгамовної спраги успіху. Якщо ви у відчаї та вам нема куди відступати, що залишається? У випадку головного героя фільму – побудувати багатомільйонну імперію.

Продавець (The Goods: Live Hard, Sell Hard)

Врятувати збанкрутілу компанію, яка продає вживані автомобілі може лише блискучий продавець. Щоб вивести компанію з кризи, під час Дня Незалежності їм потрібно продати 211 автомобілів. Їм доведеться застосувати все – винахідливість, хитрі фокуси та тонкі психологічні прийоми.

Хороший рік (A Good Year)

Головний герой – Макс (Рассел Кроу) – інвестиційний експерт та успішний біржовий трейдер. Що означає слово "успішний" у цій галузі? Фарт, стійкість, енергійність та відсутність принципів. Життя Макса кардинально зміниться, коли він повернеться до Провансу, де минуло його дитинство, аби продати маєток, успадкований від дядька.

Фільми, наведені вище, надихають, захоплюють та мотивують. Стрічки доволі емоційно та точно передають особливості торгівельного та рекламного бізнесу, розкривають секрети успішних продажів та показують дієву схему досягнення успіху. Приємного перегляду!