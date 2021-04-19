Facebook позволит сотрудникам работать удаленно после пандемии
Львиная доля мировых технологических гигантов все еще предвзято относится к удаленной работе. Однако компания Facebook заявила, что ее сотрудники могут продолжать работать из дома после завершения пандемии COVID-19.
Источник:BBC
Компания убеждена, что удаленная работа – наше будущее. Сейчас сотрудники Facebook могут подать заявку на постоянную удаленную работу при условии одобрения со стороны менеджеров.
Интересно Сотрудники PayPal живут от зарплаты до зарплаты: реакция руководства
Почему работа онлайн – это удачный подход
Руководители Кремниевой долины быстро одобрили переход на удаленную работу в 2020 году, а некоторые из них считают, что она может продолжаться и после пандемии.
В мае прошлого года глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что 50 процентов сотрудников компании смогут работать в дистанционном режиме в течение следующих 5–10 лет.
Вице-президент Facebook по People Growth Брин Харрингтон отмечает, что некоторые работники "по-настоящему процветали" дома и будут рады продолжать это делать.
Например, родители, которые находятся рядом со своими детьми, сокращают время на дорогу и оптимизируют рабочий день, поэтому они с удовольствием работают дома,
– сказала она.
В компании отмечают, что переход на удаленную работу – это не экономия средств. Однако госпожа Харрингтон добавила, что компания определяет заработную плату учитывая местную стоимость рабочей силы на рынке. Таким образом, отдаленные работники могут получать более низкую заработную плату, в зависимости от того, где они считают нужным жить и работать.
Мнения разделились
Стоит отметить, что не все компании разделяют подход Facebook. Множество компаний выразили желание, чтобы их сотрудники вернулись в офис.
- Руководитель Goldman Sachs отказался от дистанционной работы как "новой нормальной", назвав ее "аберрацией" (отклонение, нарушение – ред.). "Я действительно думаю, что для нашего бизнеса, который является инновационной культурой общего обучения, это не идеально", – сказал Дэвид Соломон.
- Исполнительный директор банка Barclays Джесс Стейли заявил, что удаленная работа "не является устойчивой".
- Другие крупные компании планируют протестировать так называемые гибридные схемы работы, в которых сотрудники распределяют свое время между домом и офисом.
Поделиться новостью