Львиная доля мировых технологических гигантов все еще предвзято относится к удаленной работе. Однако компания Facebook заявила, что ее сотрудники могут продолжать работать из дома после завершения пандемии COVID-19.

Компания убеждена, что удаленная работа – наше будущее. Сейчас сотрудники Facebook могут подать заявку на постоянную удаленную работу при условии одобрения со стороны менеджеров.

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Почему работа онлайн – это удачный подход

Руководители Кремниевой долины быстро одобрили переход на удаленную работу в 2020 году, а некоторые из них считают, что она может продолжаться и после пандемии.

В мае прошлого года глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что 50 процентов сотрудников компании смогут работать в дистанционном режиме в течение следующих 5–10 лет.

Вице-президент Facebook по People Growth Брин Харрингтон отмечает, что некоторые работники "по-настоящему процветали" дома и будут рады продолжать это делать.

Например, родители, которые находятся рядом со своими детьми, сокращают время на дорогу и оптимизируют рабочий день, поэтому они с удовольствием работают дома,

– сказала она.

Бесспорно, есть люди, которые отчаянно хотят вернуться в офисы, ведь живут в маленьких квартирах с соседями по комнате. Facebook планирует начать открывать свои офисы в Кремниевой долине в начале мая, после более чем года работы дома во время пандемии.

В компании отмечают, что переход на удаленную работу – это не экономия средств. Однако госпожа Харрингтон добавила, что компания определяет заработную плату учитывая местную стоимость рабочей силы на рынке. Таким образом, отдаленные работники могут получать более низкую заработную плату, в зависимости от того, где они считают нужным жить и работать.

Мнения разделились

Стоит отметить, что не все компании разделяют подход Facebook. Множество компаний выразили желание, чтобы их сотрудники вернулись в офис.