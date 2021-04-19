Левова частка світових технологічних гігантів досі упереджено ставиться до віддаленої роботи. Проте компанія Facebook заявила, що її співробітники можуть продовжувати працювати з дому після завершення пандемії COVID-19.

Компанія переконана, що дистанційна робота – наше майбутнє. Наразі працівники Facebook можуть подати заявку на постійну віддалену роботу за умови схвалення з боку менеджерів.

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Чому робота онлайн – це вдалий підхід

Керівники Кремнієвої долини швидко схвалили перехід на віддалену роботу у 2020 році, а деякі з них вважають, що вона може тривати й після пандемії.

У травні минулого року глава Facebook Марк Цукерберг заявив, що 50 відсотків співробітників компанії зможуть працювати в дистанційному режимі впродовж наступних 5–10 років.

Віцепрезидент Facebook з People Growth Брін Харрінгтон відзначає, що деякі працівники "по-справжньому процвітали" вдома і будуть раді продовжувати це робити.

Наприклад, батьки, які перебувають поруч зі своїми дітьми, скорочують час на дорогу та оптимізують робочий день, тож вони із задоволенням працюють вдома,

– сказала вона.

Безперечно, є люди, які відчайдушно хочуть повернутися в офіси, адже живуть в маленьких квартирах з сусідами по кімнаті. Facebook планує почати відкривати свої офіси в Кремнієвій долині на початку травня, після більш ніж року роботи вдома під час пандемії.

У компанії зауважують, що перехід на віддалену роботу – це не економія коштів. Однак пані Харрінгтон додала, що компанія визначає заробітну плату зважаючи на місцеву вартість робочої сили на ринку. Так, віддалені працівники можуть отримувати нижчу заробітну плату, залежно від того, де вони вважають за потрібне жити й працювати.

Думки розділилися

Варто відзначити, що не усі компанії поділяють підхід Facebook. Безліч корпорацій висловили бажання, щоб їх співробітники повернулися в офіс.