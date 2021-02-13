Компания Facebook работает над созданием умных часов. Разработка будет предназначена для обмена сообщениями и отслеживания состояния здоровья. Ожидается, что устройство выпустят в 2022 году.

Отмечают, что устройство будет работать на базе Android. Кроме того, разработка будет функционировать через сотовую связь, без участия смартфона.

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По словам разработчиков, владельцы умных часов смогут отправлять сообщения через Facebook Messenger, пользоваться функциями для фитнеса через платформу Peloton и отслеживать состояние здоровья.

Более того, часы смогут присоединяться к гарнитуре виртуальной реальности Oculus и устройствам для видеочата Portal.

Это поворотный момент. Многие подумают, что это подражание Apple. Но это не так. Это гораздо больше. Это переход к UX будущему,

– считает инвестор Джош Вулф.

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