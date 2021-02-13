Facebook планирует выпустить умные часы: что известно о разработке
Компания Facebook работает над созданием умных часов. Разработка будет предназначена для обмена сообщениями и отслеживания состояния здоровья. Ожидается, что устройство выпустят в 2022 году.
Источник:The Information
Отмечают, что устройство будет работать на базе Android. Кроме того, разработка будет функционировать через сотовую связь, без участия смартфона.
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По словам разработчиков, владельцы умных часов смогут отправлять сообщения через Facebook Messenger, пользоваться функциями для фитнеса через платформу Peloton и отслеживать состояние здоровья.
Это поворотный момент. Многие подумают, что это подражание Apple. Но это не так. Это гораздо больше. Это переход к UX будущему,
– считает инвестор Джош Вулф.
Другие разработки
- В 2019 компания приобрела стартап CTRL-Labs (специализируется на разработке нейроинтерфейсов) и анонсировала выпуск браслета, который считывает сигналы, поступающие из мозга. Сообщают, что благодаря устройству можно будет печатать текст на компьютере, стуча пальцами по столу, а не по клавиатуре.
- В 2021 году Facebook намерена выпустить умные очки совместно с Luxottica – производителем очков под брендом Ray-Ban.
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