Facebook планує випустити розумний годинник: що відомо про розробку
Компанія Facebook працює над створенням розумного годинника. Розробка буде призначена для обміну повідомленнями та відстеження стану здоров'я. Очікується, що пристрій випустять у 2022 році.
Джерело:The Information
Відзначають, що пристрій працюватиме на базі Android. Крім того, розробка функціонуватиме через стільниковий зв'язок, без участі смартфона.
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За словами розробників, власники розумного годинника зможуть відправляти повідомлення через Facebook Messenger, користуватися функціями для фітнесу через платформу Peloton та відстежувати стан здоров'я.
Інші розробки
- У 2019 компанія придбала стартап CTRL-Labs (спеціалізується на розробці нейроінтерфейсів) і анонсувала випуск браслета, який зчитує сигнали, що надходять з мозку. Повідомляють, що завдяки пристрою можна буде друкувати текст на комп'ютері, стукати пальцями по столу, а не по клавіатурі.
- У 2021 році Facebook має намір випустити розумні окуляри спільно з Luxottica – виробником окулярів під брендом Ray-Ban.
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