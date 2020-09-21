Компания Facebook ввела должность директора по удаленной работе
На сайте Facebook открыли вакансию директора по удаленной работе. Будущий кандидат должен будет разрабатывать и внедрять стратегию перевода сотрудников на удаленку.
Всемирная корпорация ищет человека, который имеет минимум 15-летний опыт управления людьми и принятия кадровых решений, пишет Inc.
Интересно: Цифровое рабочее место 2020: 6 тенденций, которые вас удивят
Работодатели хотят нанять "агента изменений" – талантливого человека, способного мыслить стратегически, организовывать виртуальные команды и грамотно выстраивать взаимоотношения в них.
Наш идеальный кандидат — это человек, который будет развиваться сам и развивать нашу стратегию перехода на удаленку. Нам нужен проницательный энтузиаст, умеющий совершенствовать процессы и управлять изменениями, – подчеркивает Facebook.
Facebook ищет директора по удаленной работе / unsplash
Кандидат должен иметь:
- творческое мышление;
- навыки стратегического планирования;
- умение выстраивать отношения в коллективе;
- опыт работы в постоянно меняющейся среде.
Facebook ищет директора по удаленной работе / unsplash
Facebook придерживается вдумчивого и взвешенного подхода к будущему рабочих процессов. Мы рассматриваем режим удаленной работы в качестве одной из наших долгосрочных стратегий и ищем человека, который возглавит это направление. Ему предстоит установить партнерские отношения с массивной группой коллег, чтобы изменить то, как мы проектируем свою работу, – отмечается в официальном сообщении о вакансии на сайте Facebook.
Напомним, ранее Марк Цукерберг заявил, что Facebook планирует реализовать перевод половины сотрудников на удаленку к 2030 году и стать самой перспективной компанией в этом аспекте.