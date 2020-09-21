Компанія Facebook ввела посаду директора з віддаленої роботи
На сайті Facebook відкрили вакансію директора з віддаленої роботи. Майбутній кандидат повинен буде розробляти і впроваджувати стратегію переведення співробітників на віддалену роботу.
Всесвітня корпорація шукає людину, яка має мінімум 15-річний досвід управління людьми і прийняття кадрових рішень, пише Inc.
Цікаво: Цифрове робоче місце 2020: 6 тенденцій, які вас здивують
Роботодавці хочуть найняти "агента змін" – талановиту людину, здатну мислити стратегічно, організовувати віртуальні команди і грамотно вибудовувати взаємини в них.
Наш ідеальний кандидат – це людина, яка буде розвиватися сама і розвивати нашу стратегію переходу на віддалену роботу. Нам потрібен проникливий ентузіаст, який уміє удосконалювати процеси і керувати змінами, – підкреслює Facebook.
Facebook шукає директора з віддаленої роботи / unsplash
Кандидат повинен мати:
- творче мислення;
- навички стратегічного планування;
- вміння вибудовувати стосунки в колективі;
- досвід роботи в постійно мінливому середовищі.
Facebook шукає директора з віддаленої роботи / unsplash
Facebook дотримується вдумливого і зваженого підходу до майбутнього робочих процесів. Ми розглядаємо режим віддаленої роботи в якості однієї з наших довгострокових стратегій і шукаємо людину, яка очолить цей напрям. Їй належить встановити партнерські відносини з масивною групою колег, щоб змінити те, як ми проєктуємо свою роботу, – відзначається в офіційному повідомленні про вакансію на сайті Facebook.