На сайті Facebook відкрили вакансію директора з віддаленої роботи. Майбутній кандидат повинен буде розробляти і впроваджувати стратегію переведення співробітників на віддалену роботу.

Всесвітня корпорація шукає людину, яка має мінімум 15-річний досвід управління людьми і прийняття кадрових рішень, пише Inc.

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Роботодавці хочуть найняти "агента змін" – талановиту людину, здатну мислити стратегічно, організовувати віртуальні команди і грамотно вибудовувати взаємини в них.

Наш ідеальний кандидат – це людина, яка буде розвиватися сама і розвивати нашу стратегію переходу на віддалену роботу. Нам потрібен проникливий ентузіаст, який уміє удосконалювати процеси і керувати змінами, – підкреслює Facebook.

Facebook шукає директора з віддаленої роботи / unsplash

Кандидат повинен мати:

творче мислення;

навички стратегічного планування;

вміння вибудовувати стосунки в колективі;

досвід роботи в постійно мінливому середовищі.

Разом з тим, кандидат може не мати профільної освіти.

Facebook шукає директора з віддаленої роботи / unsplash

Facebook дотримується вдумливого і зваженого підходу до майбутнього робочих процесів. Ми розглядаємо режим віддаленої роботи в якості однієї з наших довгострокових стратегій і шукаємо людину, яка очолить цей напрям. Їй належить встановити партнерські відносини з масивною групою колег, щоб змінити те, як ми проєктуємо свою роботу, – відзначається в офіційному повідомленні про вакансію на сайті Facebook.

Нагадаємо, раніше Марк Цукерберг заявив, що Facebook планує перевести більше половини співробітників на віддалену роботу до 2030 року і стати найперспективнішою компанією в цьому аспекті.