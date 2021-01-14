Інноваційну технологію представили в рамках щорічної міжнародної виставки електроніки CES 2020. Наразі авторка ідеї Саліна Рей обговорює можливу співпрацю з великими компаніями, які спеціалізуються на фітнесі та охороні здоров'я, пише The Washington Post.

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Протягом десятиліть компанії використовували фотографії до і після, щоб мотивувати людей купити їх продукт або зайнятися спортом. Розумно використовувати новітні технології та передавати їх людям за допомогою відео в реальному часі, а не через плоскі нерухомі картини,

– відзначила засновниця проєкту.

EnvisionBody: що відомо?

Стартап заснований у 2013 році. Компанія має три патенти на технології, які можуть змінювати зображення, залежно від фізичних навантажень. Програмне забезпечення працює на основі даних з датчиків частоти серцевих скорочень, комп'ютерного зору та штучного інтелекту. Це дає змогу візуалізувати можливий результат після регулярних занять спортом. Більше зусиль – краща форма.

Розробники зауважують, що технологія може бути вбудована в спортивне обладнання будинку. Крім того, її мають намір застосовувати в тренажерних залах: алгоритм EnvisionBody зможе взаємодіяти з камерою та екраном у спортзалі.

Технологія EnvisionBody / Скріншот EnvisionBody

Співавтор EnvisionBody Філіп Левицькі підкреслив, що за допомогою фільтрів додати певний елемент до людського тіла – легко, на відміну від створення ілюзії зникнення. Додамо, розробник програмного забезпечення стартапу також керує консалтинговим агентством у сфері доповненої реальності, яке співпрацювало з провідними технологічними гігантами: Marvel, Disney та Microsoft.