Проєкт реалізувала студія OPEN Architecture. Об'єкт розташований за дві години від Пекіна.

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Що відомо про будівлю

Chapel of Sound – єдиний у своєму роді простір для музичних виступів, який з'явився поруч із руїнами Великої Китайської стіни часів династії Мін.

Площа концертного залу становить 790 квадратних метрів. Будівельники взяли за основу бетон та місцеві гірські породи, що багаті на мінерали. У декорі використали бронзові деталі. Дизайн розроблявся за допомогою спеціального програмного забезпечення. Крім того, архітектори співпрацювали з інженерами-акустиками, щоб створити ідеальні умови для живої музики.

Chapel of Sound вміщує:

напіввідкритий амфітеатр;

відкриту сцену;

декілька гвинтових сходів, що ведуть до оглядових майданчиків, зокрема – на даху, звідки відкривається краєвид на Велику Китайську стіну.

Неповторний концертний зал Chapel of Sound / Фото Джонатан Лейонхуфвуд