Проект разработало архитектурное бюро MVRDV. Воплощение замысла происходило в сотрудничестве с Городским научно-исследовательским институтом Ванке, vaLue Design и Шэньчжэньским институтом архитектурного дизайна Bowan.

Интересно В США представили экологичный дом, который сможет прослужить до 500 лет

Вместо того чтобы сносить и перестраивать, проект рационально обновляет запущенное здание, сохраняя при этом часть истории,

– отмечают в MVRDV.

К тому же, восстановительные работы производят меньше выбросов углерода, чем строительство с нуля.

Idea Factory: несколько фактов

внутренняя площадь – 11 000 квадратных метров;

имеет 6 этажей;

в новом здании расположились офисы для сдачи в аренду;

на крыше обустроили зеленый парк, который вмещает: зоны отдыха, тренажерный зал, танцплощадку и прочее;

территории разделены бамбуковыми перегородками, формируя пространство, подобное лабиринту.

Инновационное пространство Idea Factory / Фото MVRDV