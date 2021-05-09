Над проектом работает компания Oceanco из Нидерландов. Парусная яхта Безоса станет крупнейшей из тех, которые когда-либо строили в этой стране.
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Что пока известно о суперъяхте Безоса:
- судно достигнет 127 метров длиной;
- там будет несколько палуб, 3 огромные мачты;
- кроме этого – вертолетная площадка;
- и даже еще одна яхта, но меньше.
О спросе на дорогие яхты
Эксперты обратили внимание на то, что спрос на роскошные яхты превышает предложение. Забронировать строительство такой практически нереально. Все – через карантинные ограничения.
Ведь когда сухопутные границы закрыты, состоятельные люди предпочитают отдыхать на своих частных судах. Поэтому разрыв между бедными и богатыми во время пандемии только увеличился.