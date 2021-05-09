Над проєктом працює компанія Oceanco з Нідерландів. Вітрильна яхта Безоса стане найбільшою із тих, які коли-небудь будували у цій країні.

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Що наразі відомо про супер'яхту Безоса:

  • судно сягатиме 127 метрів завдовжки;
  • там буде кілька палуб, 3 величезні щогли;
  • крім цього – вертолітний майданчик.
  • й навіть ще одна інші яхта, але менша.

Про попит на дорогі яхти

Експерти звернули увагу на те, що попит на розкішні яхти перевищує пропозицію. Забронювати будівництво такої практично нереально. Все – через карантинні обмеження.

Адже коли сухопутні кордони закриті, заможні люди надають перевагу відпочинку на своїх приватних суднах. Тож розрив між бідними та багатіями під час пандемії лише збільшився.